車用需求龐大 車電股選誰？

【撰文／黃清照】

俄羅斯與烏克蘭的鬧的國際政治因素風險增加，好消息、壞消息謠言滿天飛，市場劇烈動盪，對於短線交易者來說，大波動意味著交易機會增加，機會增加同時也代表風險增加，若沒三兩三不要上梁山。不過對於中長線的投資者而言，劇烈波動倘若是發生在穩定成長的好公司上，只要方向正確，反而是逢低買好股的時機，我認為此時著眼點可以聚焦三個地方，首先，從基本面來看，獲利一定要持續成長，加上一月營收創新高，今年全年續高的機會也更大一些；第二，從技術面來看，股價基期要夠低，將來才有補漲空間；第三，題材一定要夠，聰明錢一定會跟著題材走，因此要做成長股，也必須做在主流上，元宇宙、網通、伺服器這些題材都夠有想像空間，但我個人最看好的是電動車，隨著各大車廠相繼投入開發電動車，對於車用電子及車用零組件廠商來說，無論哪方供應鏈得利，整體車用市場均往上走，投資機會比作夢股更穩健。

純電動車成主流 逐步取代燃油車

2022年的世界風雲車半決賽名單有將近一半是純電動車，年度設計大獎的五款新車全部都是純電動車，這不僅代表去年有著多款純電車的發行，也象徵純電動車已快速進入我們的生活圈，未來電動車將成為汽車領域的主流，也看得出各大車廠對於發展電動車的決心，這個產業也開始成熟發展。