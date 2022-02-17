半導體漲價記憶體先行

【撰文／張文赫】

近來半導體股可說是憂喜參半，法說會公布的訊息都是好到天上去，但是股價不一定領情，因為大家都擔心最好的情形是不是過了，特別是聯電法說後說2023年成熟製程可能供過於求，都是讓聯電(2303)與力積電(6770)股價頻頻被外資賣到破底的主因，但是就在大家一片憂心下，半導體竟然有產品喊出漲價，那就是之前下跌的記憶體。

汙染事件導致WD打響漲價第一槍

日前NAND Flash兩大廠鎧俠與WD(威騰)公告工廠的半導體原物料被汙染，市場就預料可能是漲價的起手式，果不其然不久WD就發出通知，因短期成本明顯上漲，所以提高flash產品的價格，當然國內的FLASH廠旺宏(2337)與華邦電(2344)主力產品是NOR FLASH所以受惠程度並不大，但三星FLASH通路的至上(8112)以及FLASH控制IC的群聯(8299)與點序(6485)紛紛演出慶祝行情，16號股價紛紛大漲，點序更一度攻上漲停，堪稱FLASH的漲價受益股，其實這幾家公司本益比也超低，幾乎都不到十倍本益比，相信都是相對安全的漲價概念股。