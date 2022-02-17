網通伺服器元月營收亮眼 該選誰？

【撰文／王榮旭】

台股虎年開盤首周強漲636點，量價背離下台股上漲無力，隔週兩個交易日回跌359點，儘管跌回一半漲點，台股相比美股姿態仍是相對高，今年大環境變數多，FED3月利率決策會議尚未定調，即使烏俄危機降溫，投資信心還是得等升息變數確定後才能明顯回升，值得注意的是台幣自2019年8月從31.628一路狂升至近期27.607，走勢更強於韓元，儘管外資近兩年自台股大提款，在大量資金湧入下，指數仍維持萬八附近，台幣最近回貶創近三個月新低，代表FED升息腳步越來越近，美元走強台幣回貶機率大，若台幣走貶，大盤即使重回月，線若僅靠台積電力撐，未來仍有震盪拉回測試支撐的可能。

網通、伺服器元月營收水準佳，法人不離不棄

指數量縮震盪，個股強弱分歧，先前推介的網通、車用族群仍相對強勢，去年受到晶圓代工產能供不應求影響，相關晶片預計今年下半年能夠得到緩解，網通股智易去年第四季營運已見回升，今年元月營收33.9億表現創歷史次高，訂單能見度看至年底，且受惠新產能開出，營運維持雙位數成長，獲利上看一個股本，本益比目前僅12倍；同族群中磊去年12月營收50.54億大創新高，元月營收41.08億，繳出年增34.5%水準創歷史第三高紀錄，法人元月布局，拉回偏多操作。去年業績同樣受到晶片短缺影響的伺服器零組件，今年元月營收表現亮眼，伺服器板博智元月營收3.29億創歷史新高，月增13.5%、年增36.7%，今年獲利上看12元，近期股價創201元新高；連接器凡甲(3526)元月營收2.35億，繳出年增29.9%優異表現，今年獲利上看12~13元，股價近期創下波段新高到211.5元打出中期底部。