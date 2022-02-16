黑天鵝來了 科技股受創VS內需股否極泰來

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，俄烏邊境緊張局勢不斷升溫，英、美等國已紛紛呼籲公民緊急撤離，現在連可攜帶核彈的重型自走砲2S7M「Malka」也已經開到俄烏邊界了，雖然烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)對外強調局勢沒有外界所想的那麼嚴重，但仍堅持加入北約是絕對的優先任務，台股受戰火利空衝擊，連二日收黑，周二(2/15)收17,951點，下跌45點，成交量2,318億元，持續保守觀望。

外界研判2/16可能就是俄羅斯發動攻擊的日期，在戰爭爆發之前，全球股市可能都要反反覆覆拉扯震盪，而一旦戰爭開始或幸運得以免除，或將有機會利空出盡，但是3月就要來了，美國聯準會(Fed)的動作又是另一個股市動盪的伏筆。

在多重利空衝擊下，台股暫時掉落五日均線，科技類股跌幅相對較重，因為俄羅斯除了是天然氣重要輸出國，同時也是許多重要金屬出口國，全球49％的鎳、42％鈀、26％鋁、13％白金都是來自俄羅斯，包括汽車、手機、機械、醫療、運輸都需要用到這類金屬，另外，美國半導體製造晶片需要的氖，則有超過90％直接來自烏克蘭。

一旦戰事爆發，恐迫使原物料短缺造成更大通膨，進而導致聯準會升息及縮表(Taper)更加激烈，致使科技股獲利壓縮，因此在短線上科技股承壓較大，而相對地，內需股則有機會出頭天。

雖然Omicron襲擊，但因為疫苗普及率越來越高，人們似乎也開始學習跟病毒共處，因此許多內需經濟都有逐漸穩盤現象。像是擁有「麥味登」和「炸雞大獅」雙品牌的揚秦(2755-TW)1月營收1.54億元，創歷史新高，年增13.94％、月增0.01％，週一(2/14)股價跳空開高突破所有均線，「麥味登」和「炸雞大獅」春節年後都已調漲價格，營收獲利有望再提升。

手搖飲料「日出茶太」的母公司六角(2732-TW)則力拼海外拓張版圖，第一季規劃要在澳洲、歐美、東南亞再展店55家，持續朝每年全球門市淨增25％～30％速度、總目標1,500家店面邁進。

萬寶投顧陳子榕指出，另外，資產股因為具有抗通膨也是可以留意的焦點，兼具不動產、環保工程事業的欣陸投控(3703-TW)1月營收27.29億元，創近三年新高，年增17％，旗下大陸工程去年底才拿下台北市捷運工程標案，使得在建工程案量累計超過740億元，不但創新高紀錄，也是大陸工程2020年營收的5.3倍，足以支撐未來幾年營收成長。

而欣陸旗下的欣達環工目前共有「淡水污水下水道系統BOT」、「高雄鳳山溪再生水BTO」等7個水務專案正在進行，結算至2021年第三季，合約餘額約有391億元，未來同樣貢獻母公司營收獲利。

萬寶投顧陳子榕指出，此外，金融族群在整個升息循環中也值得分批佈局，但整體上仍建議大家價值投資，選防禦型個股謹慎操作：

兆豐金(2886-TW)受惠聯準會即將升息及美元轉強趨勢，兆豐金旗下擁有龐大美元資產，預料在「匯率」、「利率」雙雙帶動下，獲利將明顯成長，農曆年後法人持續敲進，買超逾24,000張，股價近期創新高，也是公股金融股中股價最高的；兆豐金去年EPS 1.89元，以去年股利配發率85％計算，今年可望配發1.6元，殖利率逾4％。

興富發(2542-TW)受惠房市價量齊揚，興富發1月合併營收40.18億元，年增102.43％；看好房市長期發展，興富發去年豪砸310億元史上最高金額購地，今年再首開業界購地第一槍跨足台中水湳蛋黃區，規劃推出總銷82億元建案；興富發去年EPS估至少6元，大幅超越前年的2.11元，今年預計全國至少有9個推案，總銷逾600億元，外資已連續九個交易日買進興富發逾6,000張。

鳳凰(5706-TW)因新冠肺炎疫情禁止國外團體旅遊出團，導致本業大幅虧損，為降低人事成本支出，公司於疫情期間實施減班休息等減薪措施。不過2021年因出售不動產及業外投資得宜，除讓公司維持正常運作外且呈獲利表現，累計鳳凰2021年前三季合併營收1.18億元、年減73.68％，營業虧損0.46億元，但受惠認列處分不動產及業外投資等收益挹注，歸屬母公司稅後淨利0.69億元、年增近5.7倍，每股盈餘1.04元。鳳凰今年營運仍以國旅為主，靜待國境解封。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險