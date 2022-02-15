「烏俄危機」是買點還是賣點？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，進入虎年之後台股第一週強彈636點，第二周一開始就大跌313點，把上周漲的馬上吐回近一半，台股忽上忽下儼然成為跳跳虎。今年一開始變數就多，Fed升息速度與幅度都還沒有定論，現在又來一個烏俄危機，大家都猜測烏俄會不會開打？過去經驗，區域衝突這種非基本面的因素對股市的影響短暫，通常股市是先跌後漲，最怕就是不戰不合，股市怕的是這種不確定的因素，大盤恐怕會一路震盪到3月。

就線論線，美股又壓回年線，台股年線在17200點附近，台股才剛破月線及萬八，雖然相對抗跌，但美股若不止跌，大盤補跌的可能性就大。台幣最近回貶到27.86元創下近3個月新低，外資大賣上市股票206億，並且增加2000多口的台指期淨空單部位，外資期現貨同步轉空，短線台股恐回測季線以下前波低點17776點測試支撐打第二隻腳。

大盤靠台積電力撐，但聯電、力積電等二線晶圓代工跌破年線之後持續探底，代表晶圓代工漲價利多正在鈍化。半導體佔大盤比重高，半導體股如果不漲，大盤就難有大漲的空間。估計3月Fed確定確定利率政策之前，大盤趨向震盪整理，個股表現為主，操作上應該保留一定比例的資金，伺機布局低基期、低本益比低及高成長的股票。

例如上周專欄分析去年因為晶片短缺，業績受到壓抑的網通、伺服器以及車用電子，這些族群元月營收公佈出來都相當亮眼。中磊(5388-TW)41億年增34%，創下史上第三高；智易(3596-TW)33.9億月增10%，也創下史上第三高。第一季皆淡季不淡，且客戶訂單強勁，晶片缺料緩解之下，今年EPS上看11元，本益比目前也只有12倍，內資法人始終不離不棄。

另外，伺服器板博智(8155-TW)元月營收創新告；金像電(2368-TW)元月營收24億年增18%，也創歷年同期新高，估計今年EPS分別為12元與6.5~12元，本益比也僅10倍不到20倍。

而第二季伺服器新平台上市換機潮，將帶動散熱族群業績向上，因為新的伺服器平台耗電功率從270瓦提高到350瓦，大幅提升散熱需求，雙鴻(3324-TW) 在資料中心導入的水冷散熱系統，因為吸收的熱量比氣冷多4倍，散熱效果比較好，但單價高出氣冷2倍。隨著晶片熱能瓦數持續提升，水冷散熱獲得國內晶圓代工大廠的青睞，雙鴻今年伺服器產線成長將達3到5成，估計今年EPS將從去年的12~13元，大增到18元本益比只有12倍左右，後市看好。

萬寶投顧王榮旭指出，金融股在烏俄危機中有曝險壓力，傳產、塑化受惠油價上漲的空間有限，畢竟台灣不產油，油價大漲只對擁有庫存漲價利益的台塑化(6505-TW)有益，對於其他中下游廠商而言，若產品沒有漲價，反而會因為上游成本增加而利差縮小。

航運股大概也只有載運農產品與鐵礦砂等大宗物資的散裝輪受惠，尤其以小型船舶為主慧洋-KY(2637)獲利最為突出；而貨櫃三雄元月營收雖再創新高，但歐美疫情和緩，歐洲線運價走跌，美西兩大港塞港滯延貨櫃量已較高峰時期舒緩，未來貨櫃運價循環的機會很高，反應在股價上面，最近利多漲勢都不如市場預期。

此外，歐美放寬邊境，台灣也勢在必行，航空雙雄長榮航(2618-TW)及華航(2610-TW)今年業績成長空間大，股價拉回可以尋找機會。

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