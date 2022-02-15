蔡明彰觀點：這些股票槍聲一響黃金萬兩

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，任何投資都要利潤與風險兼顧，在聯準會尚未升息縮表之前，必須提高風險意識，還有俄羅斯與烏克蘭是否爆發戰爭的黑天鵝，更是要在台股操作步步為營。

拜登總統警告俄羅斯將入侵烏克蘭，造成上週五美股恐慌重挫，美股週線翻黑，道瓊指數全週下跌1％、標普500下跌1.8％、那斯達克跌2.18％、費城半導體跌2.54％，對比台股虎年第一週大漲636點，漲幅3.6％，於是週一補跌313點，回測季線支撐。

本週四將公布聯準會上次會議記錄，有可能鷹派委員提出3月中旬升息兩碼，小心台股又會回檔修正。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股成立60年以來，國際戰爭造成台股重挫，只有一個，就是牽動油價飆漲。民國50、60年代，以色列與阿拉伯國家戰爭、1990年伊拉克入侵科威特等。

1990年的波斯灣戰爭，當時三個月內原油從每桶14美元漲到40美元，大漲1.9倍，在1980年代之後，國際油價被接受的上限水準是每桶18美元，突破天花板，產生通膨惡化及經濟衰退的雙重疑慮，原本1990年台股已從12,682點歷史高點，腰斬到6,000點，遇上波斯灣戰爭黑天鵝，再慘跌到2,485點，那年台股自高點狂跌80％，創史上年度最大跌幅。

不過，戰爭也帶來機會，所謂「槍聲一響，黃金萬兩」。很快以美國為首的聯軍打敗伊拉克，美國啟動伊拉克重建商機，全球營建股成戰爭後低標股，即使台灣營建股沒有參與伊拉克重建，龍頭國建(2501-TW)在1990年10月，一個月狂漲66％，這個月就是大盤在2,485點落底。

俄羅斯是全球僅次於沙烏地阿拉伯的第二大產油國，一旦俄羅斯入侵烏克蘭，西方國家必定制裁俄羅斯原油出口，但俄羅斯供應歐盟40％原油及三分之一的天然氣，原油及天然氣價格勢必創新高。

國際油價每桶147美元，發生在2008年金融海嘯前，這個天花板是全球經濟的忍受極限，一旦油價突破147美元，全球股市就危險了，尤其亞洲的南韓、日本、台灣幾乎全靠外來原油供應，這也是週一這些亞股跌勢沈重的原因。

萬寶投顧蔡明彰強調，週一為何陸股跌幅較小，普丁與習近平早有盤算，中俄雙方簽訂未來10年，俄方向中方輸送1億噸石油，如果俄羅斯遭西方國家制裁，石油仍有中國的出海口，而中國買到便宜的石油，獲利最大。

與俄羅斯石油公司簽署合約是中國石油天然氣集團，股價會說話，週一逆勢創波段高，而今年以來中國石油股價大漲逾20％，國際油價上漲使能源股趁機發一筆災難財，美股石油股埃克森美孚、康菲石油、雪佛龍今年來股價上漲28％～15％。

全球天然氣大漲使煤炭替代需求增加，美股煤炭龍頭皮博迪能源(BTU)上週五大漲14％，今年來大漲近50％。台股塑化股以中間原料為主，台塑集團獲利的甜蜜點，在油價60～80美元之間，目前油價9字頭，已超過甜蜜點，因此塑化股只是零星表現，缺乏大規模多頭行情。

在這風險上，很自然產生金融市場的避險操作，黃金挑戰每盎司1,900美元，台股黃金概念股佳龍(9955-TW)週一漲停，但佳龍、金益鼎(8390-TW)從電子廢棄物回收黃金，談不上生產黃金，只是打醬油。

俄羅斯在全球鋼鐵、鋁、鎳產量佔有重要地位，這部分才是真正槍聲一響，黃金萬兩。

俄羅斯鋁業(00486-HKG)是全球第三大的鋁及氧化鋁生產商，佔全球產量6％，俄鋁在香港掛牌，但會遭到西方國家抵制，今年來股價雖正報酬，但漲幅不大，漁翁得利是其他的鋁業生產商，倫敦鋁期貨去年上漲42％，今年繼續上漲14％，成為績效最好的金屬。

而這並不完全是戰爭風險，今年全球將疫情解封，對經濟復甦敏感的金屬銅、鋁、鎳今年來都在漲，這些金屬廣泛使用在傳統的工業及電動車、太陽能的新能源。

萬寶投顧蔡明彰強調，結論是鋁的終端需求在今年疫情解封後看好，但俄烏戰爭風險造成供給減少，國際鋁價漲勢才剛開始。

美股二大鋁生產商，美國鋁業(AA)及世紀鋁業(CENX)今年來分別上漲20％及13％，除了受惠戰爭風險外，取消日本輸往美國鋼鐵加增25％關稅，但仍保留鋁10％關稅，顯示美國仍極度保護國內鋁生產商。

虎年台股鋼鐵最大黑馬，不在中鋼(2002-TW)、中鴻(2014-TW)，而是大成鋼(2027-TW)，因為大成鋼以美國市場為主，鋁捲板佔營收45％為最大營收來源，今年美國推動基建，大成鋼生產鋁捲板有強大需求，自去年12月鋁捲板報價不斷上漲，元月營收衝上90億元，刷新歷史新高，是大型鋼鐵股虎年低檔營收傳出捷報。

大成鋼宛如台股葉問，一個打三個，去年7月高點63.7元，到11月低點40.1元，大跌37％，在這段期間，外資賣超6.7萬張，投信也賣超1.7萬張，融資大減3.3萬張，這三股力量加起來共計賣逾10萬張，但公司派透過子公司大國鋼(8415-TW)護盤，自去年9月來，將斥資百億元買進大成鋼，目前已買進40億元，並計劃50元以下，再買10萬張。

大國鋼及子公司持有大成鋼28萬張，持股比例17％，所以50元是關鍵價位。大成鋼站上50元，表示公司派一個打三個贏得勝利，連帶大國鋼都會漲，公司派要贏很簡單，以去年EPS估計4.8元，若發放3元以上股息，殖利率就有6％，而今年EPS估計5元以上，本益比10倍以下。

戰爭風險會產生零售商及民眾的囤積預期心理，全球90％貿易仍靠貨櫃輪運輸，貨櫃輪運價勢必再漲。

淡季1月營收，貨櫃三雄長榮(2603-TW)、陽明(2609-TW)、萬海(2615-TW)同步寫下歷史新高，長榮568億元，以稅後淨利率60％估計，單月EPS 6元，萬海325億元，以稅後淨利率50％估計，單月EPS更高達6.6元，還有美西碼頭工會勞資協商將在2～3月展開，貨櫃三雄第一季EPS將跌破眼鏡，創新高紀錄。

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