疫後新焦點 配息多 殖利率高股就是搶手貨

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，金虎年開始，台股開春後果然虎虎生風，本週台股上漲636點，收18,310點，漲幅3.6％，K線順利收復所有均線，指數一步步逼近台股歷史高點18,619點，尤其外資回頭買超台股，空單未平倉口數持續下降，讓不少投資人很興奮，但仔細觀察，台股距離18,619點只剩約300點的空間，成交量也縮減，在上漲的背後是不是也該留意風險呢？

剛剛公布的MSCI季度調整中，台股權重兩降一升，2/25盤後即將生效，緊接著3月美國聯準會(Fed)即將升息，伴隨可能一口氣調升2碼的風險，當然還有俄烏邊境一觸即發的地緣政治危機，在指數上漲的同時，黑天鵝伺機環繞，多空劇烈拉鋸中，建議操作時更應該著重攻守兼備的價值型股票，力求持盈保泰。

晶圓雙雄1月營收雙雙寫下單月新高，股價卻是兩樣情，台積電(2330-TW)一步步挑戰均線，聯電(2303-TW)卻被狠狠壓在所有均線之下，聯電傳出拿到三星LSI的OLED面板驅動IC大單，目前產能全線滿載，訂單能見度直達第四季，受惠新合約價格調漲，第一季毛利率上看40％，預估聯電今、明兩年EPS都有6元水準，現在本益比卻不到14倍。

台積電除了全面調漲晶圓代工價格，先進、成熟製程一樣產能全開，5、4奈米新增產能之外，3奈米預計今年下半年量產，蘋果、英特爾已經急著下大單，而在台積電竹科、南科同步大舉生產下，預估3奈米今年產能就可以衝上10萬片，下半年亮相的MacBook高階機種據傳就是採用台積電3奈米，預估台積電今年美元營收成長上看29％。

同屬半導體的測試介面廠穎崴(6515-TW)，1月合併營收3.14億元，年增57.9％，創同期新高，受惠5G、HPC、XPU需求大爆發，高階測試治具出貨動能轉強，高階邏輯IC測試座及預燒老化測試座訂單能見度已至下半年，加上探針卡訂單持續湧入，預估穎崴營收將逐季成長，獲利重返成長軌道。穎崴股價整理後即將挑戰季線，技術面也持續轉強。

萬寶投顧陳子榕指出，而面對即將升息，金融族群當然還是相對具有防禦價值，包括中信金(2891-TW)、開發金(2883-TW)、玉山金(2884-TW)、台新金(2887-TW)內外法人多有著墨，也是可以分批佈局的焦點。至於年後再度躍上盤面的航運族群，以相對低基期、殖利率吸引買氣，不過全球第二大航運巨頭馬士基已發布預測，塞港情況在今年下半年就將緩解，恢復正常化，因此航運族群短線上不宜過度追高。

另外，MSCI這次調整名單新增元太(8069-TW)、剔除緯創(3231-TW)，但消息出來之後，元太卻遭外資投信同步賣超，股價開高走低，緯創反而持續受到投信青睞，股價開低走高，只要月線有撐，股價仍舊有向上空間。

宇隆(2233-TW)為精密金屬加工廠，受惠車用晶片供應改善及自行車新料號出貨，3月出貨強勁，營運有望落底回升；宇隆去年合併營收32.33億元，創歷史新高，EPS上看9元，今年訂單強勁，除了大客戶fox不斷追加訂單及新客戶DT Swiss挹注，宇隆亦切入能源車領域開發完成，預估今年開始放量，此外，在醫療產品方面也有新客戶史密斯加入，全年營運動能暢旺，預估今年營運將可成長20％，獲利挑戰一個股本。

泰鼎-KY(4927-TW)為台商在泰國第一大PCB廠，受惠終端應用成長，1月營收15.9億元創單月新高，年增41.9％，雖然市場傳出韓系客戶降低庫存減少拉貨，但影響幅度甚小，經由迅速調整產線，泰三廠將提前生產汽車板，並小量生產記憶卡板，這也讓原本預估第二季營收季減1成逆轉為季增上看5％；而除了泰國三廠下半年產能陸續開出，四廠擴產也持續規劃中，預估今年EPS有望大幅成長逾14元。

技嘉(2376-TW)受惠挖礦和電競強烈需求，去年營收1,219億元，超標創高，EPS估20元亦改寫新高，其中，雲端伺服器營收貢獻逾200億元大關，跳躍式成長50％，預估今年雲端伺服器業績仍有挑戰50％成長機會；目前顯卡供貨吃緊價量高檔，訂單能見度達第二季，板卡亦持續出貨，預估第一季營收持穩上季304.6億元規模，第二季伺服器出貨轉旺，營收再戰新高。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險