電子注意網通、伺服器及Mini LED 傳產航空最優

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，今天大盤大漲186點站上月線，主要靠台積電一檔股票就貢獻了100多點，不過大盤越往上成交量越小，今天成交量只剩下2800多億，代表市場在月線18200以上追價的意願不高。上市櫃的個股今天也是跌多漲少，在量縮之下大盤往上的空間有限，但市場對升息的利空淡化不少，這兩天美國科技股已經不甩升息的壓力連續反彈，台股資金也持續回流電子的族群，只是量能不足，無法像去年下半年每一檔都漲，量縮之下只能輪流表態。

電子雙王矽力與聯發科(2454-TW)今天都大漲，這是內資主力回流的訊號。聯發科手機晶片第一季出貨量幅度估計將會優於高通，在台積電助攻之下5G市場持續成長，且市佔率與高通會再次擴大。

聯發科第一季營收可望續創新高，而去年EPS接近70元，依照過去配息政策，今年殖利率估計可望超過6%，遠優於其他千金股；今年EPS挑戰80元，本益比在千金股之中也是最低，股價領先大盤挑戰前高1200元機會大很大。

而IC設計龍頭強，也可帶動IC設計人氣的回升，尤其前波跌深的IC設計還有機會再彈升，但這一波少數強勢的IC設計例如創惟(6104-TW)與智原(3035-TW)今天都爆量收黑K，短線漲多拉回的壓力開始浮現。

萬寶投顧王榮旭指出，去年沒漲到的電子股如網通、伺服器及車電股，受惠晶片緩解，今年業績成長力道強勁，股價就會補漲。例如中磊(5388-TW)與智易(3596-TW)第一季都會淡季不淡。

智易(3596-TW)元月營收月增一成，由於5G用戶端設備開始放量，目前訂單滿手，隨晶片缺料舒緩第一季淡季不淡，營收也將逐季成長，估計全年EPS挑戰11元，本益比只有12倍，是這波少數內資、法人不離不棄守穩季線以上的績優股。

後市看好的還有今年滲透率將大幅提升的Mini LED族群，富采(3714-TW)估計去年EPS約3.5元，今年挑戰5元，股價攻過百元市場給予本益比達到20倍。既然如此，Mini LED挑撿設備大廠惠特(6706-TW)今年EPS上看18元

，目前股價255元，本益比才14倍，更有上漲空間。

台表科(6278-TW)切入Mini LED打線組裝業務，受惠蘋果今年出貨量大增，估計EPS挑戰16~17元，本益比僅10倍以下。

萬寶投顧王榮旭強調，本益比最低的Mini LED概念股非泰鼎-KY(4927-TW)莫屬，獨家供應三星mini LED背光源板，今年三星預計銷售mini LED電視從去年的300萬台提升到500萬台，泰鼎-KY受惠程度最高；汽車鈑件也通過歐洲汽車電池商認證，上半年開始生產出貨，估計全年EPS上看14元，元月營收創新高，可惜傳出三星調整庫存，股價不漲反跌，反而提供波段進場的機會。

今年傳產可望迎來大成長的是航空雙雄。去年底專欄就分析看好今年航空客運將迎來復甦，雖然Omicron讓全球確診人數大幅攀升，但重症比率不高，大多為輕症，而全球疫苗滲透率因為Omicron大幅增加，現在歐美疫情已經逐漸緩和，英國、丹麥等國開始鬆綁防疫限制；亞洲國家疫情恢復較慢，但是泰國、澳洲也傳出開始放寬邊境管制，台灣解禁未來也勢在必行，航空將迎來客運的復甦。

萬寶投顧王榮旭估計，美國航空運力將在第一季恢復到疫情前的8成以上，國內長榮航(2618-TW)與華航(2610-TW)去年貨運業務成長強勁，估計貨運今年依舊暢旺，而下半年客運復甦，長榮航載客率遠高於同業，受惠程度最大；去年華航股價追過長榮航，今年長榮航股價又高於華航形成黃金交叉，估計長榮航今年EPS挑戰3.3元，股價隨時再往3字頭挑戰。

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