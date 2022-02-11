供應鏈亂象未解 台股彈升近前高 該如何調整持股?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股在內資大團結力挺下重返萬八，週四(2/10)台股收18,338點，上漲186點，成交量2,807億元；總計投信已經連續七日買超台股220.25億元，八大官股更是連續十日買超385.38億元，這波多頭力道促使外資跟著認錯回頭轉買百億元，而農曆年前一路大減281億元的融資，這兩天也受到盤勢激勵進場約50億元，顯示資金活水正在持續湧入台股。

1月台灣採購經理人指數出爐，PMI(製造業)、NMI(非製造業)連續兩個月同步下跌，尤其餐飲業明顯受到Omicron疫情影響大幅緊縮，不過兩大指數還是維持在50以上的擴張水準，而且製造業對未來六個月展望指數持續攀升至59.7，顯見普遍對未來景氣依舊相當樂觀，預估生產製造端滿手訂單的情況今年仍然延續。

雖然前景展望樂觀，但是將公布的MSCI調整可能就不太樂觀了，由於台股指數1月份下跌了3％，因此研判這次MSCI可能還是會繼續小幅調降台股權重，果真如此那將是台股權重連12降。因此，即便目前外資由賣轉買，但MSCI調整會在2/25盤後生效，是否引發外資動向轉變，也是必須要特別留意的。

台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球新興市場指數」權重由16.39％下調至16.37％，調降0.02個百分點，「MSCI亞洲除日本指數」權重由18.70％下調至18.56％，調降0.14個百分點，在「MSCI全球市場指數」權重由1.90％上調至1.91％，調升0.01個百分點。

而從這一波台股上漲力道來看，內資不容小覷，因此投信法人、官股券商著墨的個股將相對擁有攻守兼備的優勢，像是廣達(2382-TW)、緯創(3231-TW)、技嘉(2376-TW)、台表科(6278-TW)、智原(3035-TW)、富采(3714-TW)、彩晶(6116-TW)、開發金(2883-TW)、中信金(2891-TW)都是投信連日買超逾5,000張以上的標的。

其中，緯創自今年1月初以來投信天天買，累計買超8,782張，緯創去年營收8,620億元創歷史新高，EPS 3.76元亦改寫10年新高紀錄，今年上半年訂單能見度明朗，預估3月出貨持續升溫，第一季淡季不淡。

另外，網路寬頻設備大廠中磊(5388-TW)受惠HPC商機帶動去年營收439.06億元創新高，目前訂單能見度已達年底，除了中南美洲、南亞、歐洲地區PON ONU拉貨強勁，北美有線電視商OTT STB也開始出貨，預估第一季營收維持高檔、全年營收雙位數成長、EPS上看6元。投信在農曆年前積極卡位，買超中磊逾2,300張，股價創波段新高後維持強勢整理。

此外，PCB大廠博智(8155-TW) 旗下所生產具有更高毛利和ASP的高層次板(HLC)順利打入美系大廠，去年底新專案開始啟動交貨，目前伺服器訂單能見度已達第二季、工業電腦需求也持續增溫，整體出貨力道將貫穿全年。投信今年以來持續買進博智逾4,500張，股價近期頻創歷史新高，未來持續看好。

萬寶投顧陳子榕指出，綜觀來看，目前盤勢輪動十分快速，建議投資朋友在選股操作上不宜追漲，尋找好的投資標的之外，更要慎選進場時機，才能擺脫短套命運，讓資金發揮更大的效益。

光寶科(2301-TW)產品組合優化及毛利率轉佳，光寶科第四季營收445.69億元，為近九季的高點，預估去年EPS可突破6元刷新紀錄；今年第一季雖受工作天數減少影響，但第二季車用、網通、雲端等核心產品將恢復動能，成長幅度挑戰30％，另外，受惠5G、AI、電動車樁大量需求，高階光耦合器訂單已長達半年，今年泰國廠將擴充產能因應；目前光電產品平均毛利率為22％～32％，預估光電感測器、LED光源，三年內年複合成長率分別上看30％、15％。

穎崴(6515-TW)受惠新客戶及產品布局調整，1月合併營收3.14億元，年增57.9％，創同期新高；由於5G、HPC、XPU需求大爆發，高階測試治具出貨動能轉強，目前高階邏輯IC測試座及預燒老化測試座訂單能見度已至下半年，加上探針卡訂單持續湧入，預估穎崴營收將逐季成長，全年營收雙位數成長、獲利重返成長軌道；穎崴高雄新廠明年完工，屆時自製率提升將再進一步帶動營收和獲利表現。

承啟(2425-TW)為板卡廠，虛擬貨幣價格近期雖然波動大，但仍遠遠優於挖礦成本，使得顯卡需求不退，加上電競顯卡熱度持續，使得顯卡報價維持高檔，承啟12月營收跳增至9.13億元，月增51.82％，年增39.5％創單月新高，今年第一季國際品牌大廠紛紛推出顯卡新品帶動整體出貨，加上顯卡市場仍處於供不應求，預估第一季淡季不淡。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險