三檔投信年前加碼的福虎生風潛力股

【撰文／張文赫】

2022年的元月行情只能用急轉直下四個字來形容，指數在1/5創下新高之後，快速回檔短短幾個交易日台股就跌掉將近1000點同時失收季線，OTC更是快速下殺，美股也同樣快速下殺，外資翻臉像翻書，從原本的大買反手連續賣超台股，期貨空單口數也拉高到兩萬口以上，這些現象都預告台股在虎年是相當難操作的盤勢，震盪幅度加劇，投資人要在虎年股票市場獲利，選股就變成最重要的課題。

但是危機通常就是轉機，正如我之前跟大家報告，大盤大跌的時候，反而是選股最好的時間點，能夠逆勢抗跌，法人逆勢加碼的個股，通常下跌空間不大，反而指數一旦開始反攻，這些個股很容易成為盤面上的主流。

華晶科投信連續買超

我一直幫大家追蹤的華晶科(3059)，在封關前投信連續買超，股價維持在五日線之上，遠比大盤強勢很多，華晶科一開始的主力為數位相機代工，但隨著智慧型手機興起後，導致相機產業衰退，因此積極轉型跨足跨足智慧型手機、車用鏡頭模組、血糖儀等新領域。而近年則是因為旗下榮晶生技、聚晶半導體兩家子公司，也成功跨足車用、智慧醫療、元宇宙等商機。

特別可以注意聚晶半導體這家公司，強項在ISP、AI，除自有晶片外，是國內少數同時具有 IC 設計與 SOC 單系統晶片開發能力者。今年，成功全球頂尖戰略夥伴合作，如：HP、 CISCO及車載應用；另外，深耕多年的3D感測技術，也獲得亞馬遜機器人與VR/AR/XR穿戴裝置與高階醫療內視鏡等國際大廠青睞。