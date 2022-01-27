虎年：動盪下的投資機會

【撰文／陳子榕】

受美股震盪、疫情及年假影響，大盤近期自高點拉回修正，週二(1/25)指數跌破季線，收17,701點，下跌287點，成交量2,694億元。短線上台股已修正918點，八大官股連續四日買超185億元，估指數於年線可望獲支撐。

印刷電路板廠博智(8155-TW)，投信自今年一月以來幾乎天天買，至今已累計買超近3,700張。博智旗下兩大產品線包括工業電腦和伺服器，今年英特爾、AMD要推出新平台，半導體測試機高層次板(HLC)層數也提高至28~30層，博智除了毛利率有望提升，第二季營收也有機會挑戰新高。

另外，台灣五大代工廠去年第四季筆電出貨突破5千萬台，創單季新高，其中廣達(2382-TW)去年營運繳出12月營收、全年營收、第四季及全年筆電出貨量四個新高的亮眼成績，廣達今年訂單強勁，加上短料情況改善，遞延效應浮現，第一季表現將淡季不淡，且廣達董事長林百里十分看好元宇宙發展積極切入，為中長線營運創造新動能。1/14我為大家推薦廣達，股價在這一波指數修正中不但堅挺還逆勢向上，短線漲幅達3%。顯見在指數震盪拉回下，只要依循價值投資，選擇有成長性的好股票，都可以安心續抱。

今年除了是元宇宙元年，也是電動車百花齊放的一年，月初剛舉行的CES上，包括福特、豐田、通用、FCA、Sony集團、越南電動車新創VinFast都推出自家電動車款式和技術。而全球電動車龍頭特斯拉本週將發布上季財報，市場已經預估特斯拉單季營收將年增59%至170億美元、單季EPS更上看2.5美元，年增212.5%。而在特斯拉美國德州、德國新廠加入投產後，預估交車輛會從138萬輛提高至153萬輛。