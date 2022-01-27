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伺服器族群虎年回神 首選是誰？

聯合新聞網 / 萬寶週刊
伺服器世代交替帶動相關供應鏈業績成長，伺服器股王信驊1月創天價到3675元，主要提供伺服器BMC晶片，1月創天價到3675元12月營收3.7億大幅創新高，月增21.64%及年增32.12%。（本報系資料庫）
伺服器世代交替帶動相關供應鏈業績成長，伺服器股王信驊1月創天價到3675元，主要提供伺服器BMC晶片，1月創天價到3675元12月營收3.7億大幅創新高，月增21.64%及年增32.12%。（本報系資料庫）

【撰文／王榮旭】

2021年晶圓代工產能供不應求，疫情缺工加上IC 零組件缺料影響，迫使伺服器建置遞延，隨著5G、HPC、AI蓬勃發展，雲端伺服器產業快速成長，加上Intel、AMD CPU升級帶動換機潮，Intel第三代Eagle stream平台以及AMD第四代平台Genoa今年正式交鋒，2021年因缺料缺工使得訂單遞延到2022年，今年伺服器相關產業將進入高速成長期，先前專欄提醒法人年前壓寶伺服器，布局伺服器板博智、散熱股奇鋐、雙鴻，博智全年獲利挑戰一個股本，在法人點火下股價再創歷史新高到194.5元，奇鋐則是突破百元到102元後拉回，伺服器指標股領漲，今年伺服器多頭行情值得期待。

伺服器產品世代交替，供應鏈雨露均霑

伺服器世代交替帶動相關供應鏈業績成長，伺服器股王信驊1月創天價到3675元，主要提供伺服器BMC晶片，1月創天價到3675元12月營收3.7億大幅創新高，月增21.64%及年增32.12%，今年受惠產品規格升級及代工廠產能奧援，產能有望提升三成，全年EPS有機會挑戰45元；另一檔千金股緯穎12月營收216.26億為歷史次高，受惠大客戶Meta及Microsoft提高雲端資本支出計畫，今年營運維持雙位數成長，全年獲利挑戰60元，股價穩居千元；廣達同樣受惠伺服器成長，12月營收1247.46億創歷史新高，積極擴產伺服器產能，在伺服器出貨比重提升下，今年營運維持雙位數成長，全年獲利估達8.5元，股價有望挑戰2021年高點102元。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1474+1475期】

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