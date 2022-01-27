快訊

南北買房都辛苦...首購族究竟如何下手？七都行情一次看

絕不善罷甘休！立陶宛總統再喊話 籲內閣與台灣洽談代表處改名

驅動IC龍頭聯詠 有機會補漲嗎？

聯合新聞網 / 萬寶週刊
去年的電子股之所以強勢，主要受到半導體族群影響，成熟製程的產能受限，使得晶片稀缺，電動車的晶片需求增加，擠壓到其他終端的產能，半導體晶片大缺貨，不僅讓IC製造類股股價大漲，上下游同樣雨露均霑，IC設計、IC封測代工費更是逐季調漲。（路透）
去年的電子股之所以強勢，主要受到半導體族群影響，成熟製程的產能受限，使得晶片稀缺，電動車的晶片需求增加，擠壓到其他終端的產能，半導體晶片大缺貨，不僅讓IC製造類股股價大漲，上下游同樣雨露均霑，IC設計、IC封測代工費更是逐季調漲。（路透）

【撰文／黃清照】

牛年過了，台股的表現也相當牛，2021年台股漲了23.66%，比2020年的22.8%還要更高，已經創下金榮海嘯後的第二大漲幅，成交量也創下史上天量，全年成交量達95.5兆，超過台股平均全年量能的兩倍以上，當然這也仰賴當沖交易稅的延長，加上台股去年上市櫃營收達40.9兆元，年增16.28%，創下歷史新高。若從營收觀察，2021年營收突破兆元以上的公司，清一色全部都是科技公司，依序是鴻海5.93兆、台積電1.58兆、和碩1.26兆、仁寶1.23兆及廣達1.12兆。

去年的電子股之所以強勢，主要受到半導體族群影響，成熟製程的產能受限，使得晶片稀缺，電動車的晶片需求增加，擠壓到其他終端的產能，半導體晶片大缺貨，不僅讓IC製造類股股價大漲，上下游同樣雨露均霑，IC設計、IC封測代工費更是逐季調漲，許多半導體公司營收、獲利同樣創下歷史新高。以IC設計為例，前三大龍頭聯發科、聯詠(3034)及瑞昱獲利大爆發，聯發科去年突破千億創下新高，聯詠及瑞昱也不惶多讓，去年推估有機會賺380、160億元，同樣也會創新高。在疫情的肆虐下，人類與科技共存共榮，對於科技的依賴也越來越強，IC設計股挾帶著高成長性，今年仍是萬八之上的撐盤要角。

驅動IC龍頭聯詠 股價超跌委屈

今年初興櫃轉上市的驅動IC瑞鼎(3592)受到市場青睞，股價由500元漲到636元，強勢的原因就是因為OLED行情，瑞鼎在這部分占比也較其他驅動IC高出許多，股價稱在600元之上，與聯詠呈現黃金交叉。不過聯詠並不遜於瑞鼎，聯詠去年前三季EPS 45.9元，YOY 241.77%，雖然第四季營收下滑，不過市場預估面板報價觸底，面板驅動IC股跌破季線將是不錯的切入點。若從籌碼來看，瑞鼎股本7.6億元、聯詠60.9億元，在國際指數拉回修正的情況下，台股又面臨將近8個交易日的空窗期，年前賺滿荷包的投資人自然會有獲利了結的打算，聯詠權值較高，遭到法人調節，股價已經嚴重超跌了，年後若買盤回籠，聯詠首當其衝。

此外，聯詠受惠聯電集團的產能影響，今年出貨量至少有年增一成以上的水準，其中OLED驅動IC晶片的出貨量則有機會挑戰年增5成，去年全年營收799.56億元，年增逾6成，全年有機會挑戰60元，今年在產品組合調整下，仍有成長空間。今年在整體驅動晶片持續量價齊揚下，尤其聯詠的OLED驅動晶片、車用TDDI晶片、TDDI晶片，以及Mini LED驅動晶片等出貨持續放量，股價跌破500元相當委屈，年後若有止跌可多留意。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1474+1475期】

延伸閱讀

科技大咖自行開發晶片成主流

南華早報：美光年底前結束上海DRAM晶片設計業務

圖文開箱／華碩Vivobook 13 Slate OLED動手玩 色彩螢幕鮮豔、手寫功能的2 in 1

台股虎年 要畫微笑曲線

相關新聞

三檔投信年前加碼的福虎生風潛力股

2022年的元月行情只能用急轉直下四個字來形容，指數在1/5創下新高之後，快速回檔短短幾個交易日台股就跌掉將近1000點同時失收季線

虎年：動盪下的投資機會

受美股震盪、疫情及年假影響，大盤近期自高點拉回修正，週二(1/25)指數跌破季線，收17,701點，下跌287點，成交量2,694億元。

伺服器族群虎年回神 首選是誰？

2021年晶圓代工產能供不應求，疫情缺工加上IC 零組件缺料影響，迫使伺服器建置遞延，隨著5G、HPC、AI蓬勃發展，雲端伺服器產業快速成長

驅動IC龍頭聯詠 有機會補漲嗎？

牛年過了，台股的表現也相當牛，2021年台股漲了23.66%，比2020年的22.8%還要更高，已經創下金榮海嘯後的第二大漲幅

全球股市台股獨強 法人認錯買回更會漲

全球股市台股獨強，加權指數靠著台積電及金融股帶動，元月突破2021年高點18034點再創新高到18619點，台積電在外資及投信力拱下，股價再創新天價到688元

蔡明彰觀點：聯電封關日大跌的警訊

萬寶投顧蔡明彰強調，2022年對科技股是大考驗的一年，甚至是艱苦的一年，最主要的背景是美國科技股自2009年金融海嘯以來，股價十倍速的飆漲

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。