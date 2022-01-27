驅動IC龍頭聯詠 有機會補漲嗎？

【撰文／黃清照】

牛年過了，台股的表現也相當牛，2021年台股漲了23.66%，比2020年的22.8%還要更高，已經創下金榮海嘯後的第二大漲幅，成交量也創下史上天量，全年成交量達95.5兆，超過台股平均全年量能的兩倍以上，當然這也仰賴當沖交易稅的延長，加上台股去年上市櫃營收達40.9兆元，年增16.28%，創下歷史新高。若從營收觀察，2021年營收突破兆元以上的公司，清一色全部都是科技公司，依序是鴻海5.93兆、台積電1.58兆、和碩1.26兆、仁寶1.23兆及廣達1.12兆。

去年的電子股之所以強勢，主要受到半導體族群影響，成熟製程的產能受限，使得晶片稀缺，電動車的晶片需求增加，擠壓到其他終端的產能，半導體晶片大缺貨，不僅讓IC製造類股股價大漲，上下游同樣雨露均霑，IC設計、IC封測代工費更是逐季調漲，許多半導體公司營收、獲利同樣創下歷史新高。以IC設計為例，前三大龍頭聯發科、聯詠(3034)及瑞昱獲利大爆發，聯發科去年突破千億創下新高，聯詠及瑞昱也不惶多讓，去年推估有機會賺380、160億元，同樣也會創新高。在疫情的肆虐下，人類與科技共存共榮，對於科技的依賴也越來越強，IC設計股挾帶著高成長性，今年仍是萬八之上的撐盤要角。

驅動IC龍頭聯詠 股價超跌委屈

今年初興櫃轉上市的驅動IC瑞鼎(3592)受到市場青睞，股價由500元漲到636元，強勢的原因就是因為OLED行情，瑞鼎在這部分占比也較其他驅動IC高出許多，股價稱在600元之上，與聯詠呈現黃金交叉。不過聯詠並不遜於瑞鼎，聯詠去年前三季EPS 45.9元，YOY 241.77%，雖然第四季營收下滑，不過市場預估面板報價觸底，面板驅動IC股跌破季線將是不錯的切入點。若從籌碼來看，瑞鼎股本7.6億元、聯詠60.9億元，在國際指數拉回修正的情況下，台股又面臨將近8個交易日的空窗期，年前賺滿荷包的投資人自然會有獲利了結的打算，聯詠權值較高，遭到法人調節，股價已經嚴重超跌了，年後若買盤回籠，聯詠首當其衝。

此外，聯詠受惠聯電集團的產能影響，今年出貨量至少有年增一成以上的水準，其中OLED驅動IC晶片的出貨量則有機會挑戰年增5成，去年全年營收799.56億元，年增逾6成，全年有機會挑戰60元，今年在產品組合調整下，仍有成長空間。今年在整體驅動晶片持續量價齊揚下，尤其聯詠的OLED驅動晶片、車用TDDI晶片、TDDI晶片，以及Mini LED驅動晶片等出貨持續放量，股價跌破500元相當委屈，年後若有止跌可多留意。