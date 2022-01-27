全球股市台股獨強 法人認錯買回更會漲

【撰文／黃清照】

全球股市台股獨強，加權指數靠著台積電及金融股帶動，元月突破2021年高點18034點再創新高到18619點，台積電在外資及投信力拱下，股價再創新天價到688元，指數大漲中小股卻見反轉，指標OTC年後變盤，指數自今年1/13見高238.92後回檔，指數沿著五日線下跌在半年線尋求支撐，指數至今已跌10%，但中小型股回檔2~3成甚至腰斬。過去我在網路電視不斷提醒，抱股過年策略不可輕忽，高估股逢高出脫資金轉往低估股，尤其今年遇縮表及升息影響，對於高基期且高本益比股要抱有高度戒心，舉股王矽力-KY自高點5235元回到3545元，跌幅3成，力旺自2225元跌至1555元，跌幅亦達三成，這些都是具有獲利的成長股，因本益比過高遭到修正，更遑論先前炒高的吹牛股只是純炒題材，本業卻仍未獲利，此類股更不宜長抱。

貿聯完成LEONI併購，營運如虎添翼

除了Omicron本土疫情升溫外，國際情勢包含俄國與烏克蘭關係緊張及FED轉為鷹派美國四大指數均跌至年線整理，近期利空不斷，指數利用利空探底，此時個股若能不懼逆勢上漲，將是今年新一波主流。過去多期推介的貿聯-KY(3665)投信元月低檔布局，單月買超4561張，外資元月雖然大賣5673張，1/21公告完成LEONI工業部門併購，外資隨即認錯買回2187張，股價隨即創高291.5元，1/25外資單日賣超台股473億，貿聯還逆勢上漲超過5%，除了併購效應帶來能幫助公司帶拓展歐洲市場及工業領域外，最主要還是本業業績成長，加上低本益比，貿聯去年前三季獲利11.02元，全年獲利15元，今年成長態勢將延續，全年獲利挑戰2個股本，本益比不到15倍。

貿聯12月營收28.79億創歷史新高，產品線包括半導體、能源及儲能、數據中心、車用及伺服器，12月受惠資料中心相關業務營收成長，元月發行ECB與GDR將籌資2.29億美元，其中以GDR取得1.04億美元，發行價為每股240元，並發行1.25億美元ECB，藉此取得2.29億美元現金，屆時ECB全數轉換後將使得股本澎漲17.2%，此次併購案完成，將可帶來營收將近五成成長，在法人積極買進下，後勢看好。