蔡明彰觀點：聯電封關日大跌的警訊

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，2022年對科技股是大考驗的一年，甚至是艱苦的一年，最主要的背景是美國科技股自2009年金融海嘯以來，股價十倍速的飆漲，但碰上今年聯準會升息縮表，資金收縮力道將大於上一輪的2015～2017年。

科技股的成長將減速，導致市場的選股邏輯發生重大改變，今年會有很長的一段時間拋售科技成長股而轉進價值股，台股投資人樂衷進出電子股，電子股佔大盤成交量60～70％。

但現在要小心了，台股電子股定位是美國科技股的代工及零組件供應，所以台股電子股走勢追隨美國那斯達克及費城半導體指數。說的白話些，美國科技股是老闆，台灣電子股是夥計，不可能老闆過得不好，但夥計吃香喝辣。

當聯準會升息縮表的訊息明確浮上檯面，美國科技股最近出現幾個異常現象，那斯達克、費城半導體今年元月來分別大跌13％及15％，那斯達克創1980年以來，近42年最差的元月走勢，這個強烈的元月負面效應正在警告今年科技股走勢。

1980年以前，科技業尚未興起，領導美國股市都是金融、石油、鋼鐵、消費品的價值型產業，現在科技股市值第一的蘋果及第二的微軟，分別在1976及1975年成立，1980年還不成氣候。

再從技術面觀察，最近美股波動激烈，1月24日道瓊指數上下震盪逾1,200點，但幅度低於4％，那斯達克震盪幅度更高達近6％。元月那斯達克每天震盪幅度3％以上的頻率正在增加，如果股價已大跌一段，股價出現激烈震盪，象徵籌碼換手，往往是落底信號，但目前那斯達克才剛開始向下修正，每天激烈震盪，應是大戶減碼，但散戶搶進的籌碼凌亂。

股市走勢領先反映，2020年新冠疫情爆發，那斯達克2～3月共計狂跌16％，但迅速從4月起連漲5個月，不僅完全收復失土，還比2月起跌點高出20％，後來那斯達克不斷刷新歷史高點，為什麼？那斯達克很快提前反映後來全球實施疫情封鎖、民眾居家上班、遠距教學完全改變的生活形態，這種新的生活形態使科技股成最大受惠者。

萬寶投顧蔡明彰強調，可是近來美股的變化似乎正在提前反映今年下半年或秋天新冠病毒與人類共存，全球民眾恢復正常生活，使遠距商機的成長性將明顯減少。於是有人趁現在科技股仍處於歷史高峰，趕快獲利下車。

過去兩年民眾對線上消費的需求大增，網路影片串流媒體霸主的Netflix(網飛)，股價疫情低點以來曾飆漲1.8倍，但最近財報公告後，預告未來付費客戶將減少，自最高點700美元已近乎腰斬。

線上購物龍頭亞馬遜，疫情低點來曾大漲1.3倍，造就老闆貝佐斯成全球首富，但最近股價走勢疲弱，自高點來下跌26％，進入熊市，也失守年線。更不用說，遠距視訊的Zoom自高點來狂跌75％，在家健身的派樂騰(Peloton)自高點重挫85％，這些科技指標公司都是疫情大贏家，但現在的走勢都在指出同一方向，「疫情快結束了，人們將恢復正常生活」。

反之實體百貨的梅西百貨(M NYSE)、狄樂百貨(DDS NYSE)、柯爾百貨(KSS NYSE)元月來股價都在漲，柯爾百貨更是大漲近3成，表示美國民眾漸漸外出到實體百貨購物消費了，這個現象代表今年股市選股從成長股轉換到價值股。

萬寶投顧蔡明彰強調，不要忽視這種改變，台股未來將走上同一模式。台股千金股先跌低殖利率的矽力-KY(6415-TW)，自高點下跌33％，再來高本益比的力旺(3529-TW)，自高點下跌37％，最近跌電子商務的富邦媒(8454-TW)，最高價曾2,190元，現在1,115元，已跌掉1,000元，富邦媒的慘烈修正呼應美股正在調整過去兩年疫情受惠股。

科技股的修正不斷擴散，以成熟製程為主的晶圓代工聯電(2303-TW)公佈優於預期的上季財報，但當天第一時間的ADR重挫7％，與先進製程的台積電(2330-TW)公佈財報的大漲截然不同，拖累封關日聯電大跌近7％，失守年線。同樣以成熟製程的世界(5347-TW)也跌破年線，究竟有何警訊？

聯電估計第一季毛利率40％，低於市場預期，可能是股價大跌原因，但原物料上漲吃掉毛利率還不是賣壓主因。聯電鬆口承認28奈米明年將供過於求，28奈米製程在疫情期間對聯電營收貢獻由14％提高到25％，是聯電的金雞母。

聯電疫情前，2019年EPS 0.82元，但疫情後2020年2.42元，再到2021年4.57元，這兩年EPS倍數成長，證明聯電是疫情受惠者。

如果成熟製程製程28奈米2023年才供過於求，聯電急跌後將可回穩，但疫情若下半年就結束，28奈米供過於求的速度會更快，聯電恐怕長線就要保守了。

蘋果今年秋季新產品發表，將史無前例6大產品線共14項產品一起發表，暗示蘋果認為供應鏈的問題將在下半年獲得解決，這對受惠晶片荒，而產品漲價的成熟製程晶圓代工及相關晶片，或許是股價反轉的重大警訊。

這兩年，全球五大晶圓代工廠的28奈米總產能成長約6成，新產能將在2022下半年及2023年開出，供過於求顯然不可避免，接下來使用成熟製程生產的電源管理晶片、面板驅動IC、MCU微控制器，MOSFET功率半導體、CIS影像感測器在過去兩年不斷調高報價。

一旦28奈米供過於求，必然跟著調降價格，這部分要觀察聯電、世界破年線後，相關IC設計是否跟進走跌，封關日射頻IC的宏觀(6568-TW)打入跌停，去年股價大漲1.8倍，但本益比40倍以上。

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