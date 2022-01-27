O毒攪局 遠距辦公、電動車商機再起

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，受美股震盪、疫情及年假影響，大盤近期自高點拉回修正，週二(1/25)指數跌破季線，收17,701點，下跌287點，成交量2,694億元。短線上台股已修正918點，八大官股連續四日買超185億元，估指數於年線可望獲支撐。

印刷電路板廠博智(8155-TW)，投信自今年1月以來幾乎天天買，至今已累計買超近3,700張。博智旗下兩大產品線包括工業電腦和伺服器，今年英特爾、AMD要推出新平台，半導體測試機高層次板(HLC)層數也提高至28～30層，博智除了毛利率有望提升，第二季營收也有機會挑戰新高。

另外，台灣五大代工廠去年第四季筆電出貨突破5千萬台，創單季新高，其中，廣達(2382-TW)去年營運繳出12月營收、全年營收、第四季及全年筆電出貨量四個新高的亮眼成績，廣達今年訂單強勁，加上短料情況改善，遞延效應浮現，第一季表現將淡季不淡，且廣達董事長林百里十分看好元宇宙發展積極切入，為中長線營運創造新動能。1/14我為大家推薦廣達，股價在這一波指數修正中，不但堅挺還逆勢向上，短線漲幅達3％。顯見在指數震盪拉回下，只要依循價值投資，選擇有成長性的好股票，都可以安心續抱。

今年除了是元宇宙元年，也是電動車百花齊放的一年，月初剛舉行的CES上，包括福特、豐田、通用、FCA、Sony集團、越南電動車新創VinFast都推出自家電動車款式和技術。而全球電動車龍頭特斯拉本週將發布上季財報，市場已經預估特斯拉單季營收將年增59％至170億美元、單季EPS更上看2.5美元，年增212.5％。在特斯拉美國德州、德國新廠加入投產後，預估交車輛會從138萬輛提高至153萬輛。

全球電動車積極成長，當然推升電池正極材料需求旺盛，正極材料廠康普(4739-TW)訂單滿手，客戶預訂產能已達7成，長約覆蓋率更高達8成以上，康普除了和上游礦商簽約確保原料供應，也大舉擴產，今年除了硫酸鈷年增產能120％、硫酸鎳增逾50％，還有新產線正在研議中，加上今年加工費調漲1成以上，整體營運動能十分旺盛。

同樣具備成長性的還有IC設計龍頭聯發科(2454-TW)，聯發科5G旗艦天璣9000處理器，性價比直逼對手高通，預估聯發科今年5G晶片出貨會有雙位數成長，再加上4G晶片繼續衝刺和成本轉嫁，預估聯發科全年營收雙位數成長，獲利挑戰7個股本。此外，聯發科最近也新成立了元宇宙事業群，迎接元宇宙大商機，八大官股趁這一波股價拉回，已經連續5日進場買超逾700張。

萬寶投顧陳子榕指出，台股封關在即，面對國際股市波動，建議投資人把握持股五成左右，等待年後擴大布局，資金除了鎖定價值與高成長股票之外，法人近一週買超的績優龍頭股也是可以安心續抱的股票，其中也不乏中信金(2891-TW)、玉山金(2884-TW)、第一金(2892-TW)等金融個股。農曆年開紅盤後我會持續為大家介紹優質好股，幫助大家在金虎年虎虎生風，繼續賺大錢。

台達電(2308-TW)受惠資料中心和網通需求大增，去年營收首度突破3千億元大關，達3,146.71億元新高，近期攜手同業以「浸潤式冷卻高效運算電腦機房」技術打進台積電供應鏈，預期在伺服器電源、儲能系統、散熱解決方案遞延出貨，以及電動車零組件恢復拉貨動能之下，第一季表現淡季不淡，且今年轉嫁成本和缺料逐步緩解，整體營運動能將逐季提升。

中磊(5388-TW)因遠距商機推升，中磊去年營收達439.06億元，創下新高紀錄，今年數位轉型持續，HPC剛性需求增加，帶動5G、PON、OTT STB及WiFi-6換機潮，目前中南美洲、南亞、歐洲地區PON ONU拉貨強勁，北美有線電視商OTT STB也開始出貨，預估今年第一季營收維持高檔，全年營收則較去年增加，預估毛利率13％、稅後淨利翻倍、EPS上看6元。

遠傳(4904-TW)2021年營運成績亮眼，營收、EPS財測達成率雙雙超標104％、109％；遠傳除了用戶數、用戶5G升級穩定成長之外，ARPU(用戶每月平均貢獻度)也創造出連續10個月正成長的好成績；在疫情帶動下，遠傳旗下包括資安、雲端、系統整合在內的新經濟服務持續成長，FriDay線上影音付費會員亦成長1.7倍，近日並成立全台第一個「5G元宇宙加速器」，聚焦消費、企業端解決方案，搶攻虛擬商機。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險