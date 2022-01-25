蔡明彰觀點：如何應對俄烏戰火一觸即發？

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，再度印證華爾街名言，「永遠不要與利率背道而馳」，就是不要與聯準會的貨幣政策對作。聯準會升息態度已轉為鮮明的鷹派，預計最新點陣圖，2022年升息4次，2023年及2024年各3次，總計這次升息循環將會升息10次，每次一碼，共計升息2.5％，聯邦基金利率由目前0～0.25％，升至2.5～2.75％。目前美國近乎零利率，炒股的資金成本是免費的，一旦變成2.5％，必然天翻地覆。

與利率背道而馳的歷史慘痛經驗不勝枚舉，台股在30幾年前由不到1,000點，狂飆到1990年的12,682點，大漲14倍，背後最大推手是新台幣大升值的資金狂潮。

在那個時代影響台灣的貨幣政策並不是美國，而是日本，日本在廣場協議後，日圓兌美元升值，並且連動新台幣升值，大肆炒作股市，日本央行被迫在1989年的18個月內，共計升息3.5％，台灣央行也同樣快速升息。當時的投資人缺乏風險意識，東京股市及台北股市仍繼續飆漲，可是不到一年都崩盤了。

這次最危險的股市，不是日本、台灣，更不是大陸、香港，而是走了13年大多頭的美國股市，因應新冠疫情，聯準會除了降息降到零利率外，資產負債表也大增近5兆美元，零利率又狂印鈔票，使美股漲不停，那斯達克自疫情低點大漲1.4倍，對比台股上漲1.18倍，美股科技股真是漲翻天，但出來混，總是要還。

如今聯準會將升息縮表，那斯達克元旦開紅盤來大跌12％，將去年全年漲幅跌掉一半，那斯達克已失守年線支撐，進入自高點下跌20％的熊市是遲早的事。

相較美股的重挫，其他主要國際股市並不嚴重，這樣情況與以前美股感冒，新興市場重傷風不同。印度、巴西今年來股市仍小漲，去年跌深的香港股市甚至今年來強彈5％，再看去年大漲的歐洲股市，德國及法國今年來僅小跌1～2％。主要原因有兩點，美股重挫的導火線是美國通膨7％太高，其他國家通膨沒那麼嚴重，中國消費者物價指數僅1.5％，其次，其他的股市的科技股成分比較低。

台股科技股成分很重，但為何今年元旦來僅下跌不到2％。第一個原因，台灣通膨也不嚴重，今年央行僅會升息1碼，影響有限，但台股卻有4％相當高的股息殖利率當護身符。第二個原因，前十大權值股有台積電(2330-TW)、鴻海(2317-TW)、台塑化(6505-TW)、中華電(2412-TW)、富邦金(2881-TW)、國泰金(2882-TW)等六檔，元月來股價上漲，因此台股相對抗跌。

週一台股跌破季線，就在台積電為首的權值股帶動下反彈，不過考量即將農曆封關，不建議加碼追高。如果台股休市11天期間，聯準會利率決策聲明沒有超乎市場的鷹派立場及特斯拉、蘋果財報利多，台股在農曆開紅盤後才會見底、右肩反彈。

萬寶投顧蔡明彰強調，孫悟空再怎麼厲害，逃不過如來佛手掌心，如來佛就是聯準會，科技股就是孫悟空。高估值科技股在升息環境，有現金流量減少的問題，未來盈餘成長也會減弱，股價的多頭基礎正在發生改變，今年會有很長一段時間面臨拋售潮，絕不是任何人可以逆勢而為，台股或許比美股跌的少，但不可能脫鈎。

萬寶投顧蔡明彰強調，在今年聯準會第一次升息前，台股走入中期修正，投資人三招度過這個考驗期，才能成為今年大贏家。

第一招，調降整體持股比例到4成以下，以及保留6成現金，有將來撿便宜貨的子彈。第二招，不碰高估值電子股、高本益比及虧損公司，迄今尚未走入主跌段，當台股正式失守季線，往半年線、年線測試支撐，這些高估值電子股就會加速崩跌。不過，反過來說，這些高估值的電子股崩跌才是大盤落底最明確的訊號，目前護盤台積電、聯發科(2454-TW)嚴格不算是大盤打第一隻腳的訊號。第三招，將資金轉進價值股及低本益比及高殖利率。

不要低估台股潛在的資金能量，銀行總存款50兆元，是台股這波中期修正後的最大靠山，錢仍會不斷流入股市，剩下問題是什麼時候？研判在3月31日上市櫃公司完全公告去年年報，並且各家公司董事會宣布股利後，龐大游資將進入已跌深的台股。

俄羅斯與烏克蘭戰爭一觸即發，這是3月底不得不防的黑天鵝，自去年11月俄羅斯徵兵12萬人在烏克蘭邊境，俄羅斯股市近三個月不尋常重挫36％，但油價創7年高、鎳創10年高，小麥、玉米也上漲，似乎有重大內情，俄羅斯為非OPEC第一大產油國，2021年每日產量1,052萬桶，俄烏戰爭將使全球供給短缺，摩根大通估油價上看150美元，將重創全球經濟及股市。

俄羅斯的鎳、鋁產量佔重要地位，為全世界第三大鋼鐵出口國，若戰爭遭西方國家經濟制裁，將拉動這些關鍵金屬的報價大漲。烏克蘭是全球第三大穀物出口國，小麥、玉米是出口大宗，戰爭將使全球糧價大漲，上述大宗商品已在演練俄羅斯、烏克蘭戰爭，但台股尚未有反應。

領先所有鋼鐵產品的報價，華新(1605-TW)調高2月不鏽鋼產品價格，反映國際鎳價的大漲，華新今年估股利1.6元，以目前價位計算的殖利率逾6％。大成鋼(2027-TW)同時受惠鋁、鎳上漲的庫存利益增加，今年EPS估6元，與去年相近，本益比7倍，估股息3元、殖利率近7％。

台塑集團對今年展望看法保守，初步認為今年EPS不會超過去年，但很難說，萬一戰爭發生，國際油價突然大漲，造成下游囤貨，台塑(1301-TW)、台塑化也會槍聲一響，黃金萬兩。

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