農曆年後 反敗為勝最重要三族群

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，美股上週大跌，資金在今天點火台積電，拉抬大盤最後收高上漲89點，季線失而復得，本來季線就有一定的支撐，不過這次Fed例會公布結果，台股已進入休市期間，而再兩天即將封關，估計封關之前反彈的空間不大。短線若美股不止跌，還在季線附近的大盤補跌壓力還是很大，因為美股道瓊以及那達克已經跌破年線，即使最強的費城半導體指數也跌破半年線。

反到是領先拉回整理已經3~4周的中小電子股，則有機會先落底反彈。去年5月與10月櫃買指數各有一次急跌回測年線，伴隨融資大減，後來再漲起來過前高，主流股則是出現5成到翻倍的價差。這次櫃買指數再跌回年線，融資也大減，今天還沒有碰到就拉出下影線，代表有中長線資金開始逢低承接中小電子股。

例如IC設計股王矽力-KY(6415-TW)上周領先跌回年線附近打底，內資法人就開始連續買超達到8天；元宇宙宏達電(2498-TW)上周也有國內法人逢低承接的影子，這是很罕見的狀況，估計農曆年前後櫃買指數在年線附近打底，若利空不跌就是反漲的訊號。這波跌深的IC設計、元宇宙及第三代半導體等，至少也會有技術性的反彈。

萬寶投顧王榮旭指出，農曆年後也值得留意的是半導體設備、伺服器及Mini Led，該三大族群在這波行情修正過程中相對抗跌，是未來領漲主流，其中設備股受惠台積電擴大資本支出，由田(3455-TW)與迅得(6438-TW)今年獲利成長空間大。

由田開發先進封裝相關半導體檢測設備，今年EPS上看8~9元；迅得除了載板設備訂單本來就滿手，切入半導體設備已經成功打入台積電等龍頭廠供應鏈，估計今年獲利將比去年成長，有機會挑戰一個股本，長期本益比偏低，今年有機會補漲。

而網通伺服器在去年缺料的情況下，漲幅相對落後，今年缺料緩解加上新的伺服器平台轉換，相關供應鏈身價也會跟著水漲船高。例如寬頻電信大廠中磊(5388-TW)受惠5G與WiFi 6需求成長，目前訂單已經排到第四季，估計今年EPS將從去年的3.3元大幅成長到5.5元，去年股價不但沒有漲還倒跌2.9元，最近大盤拉回修正，中磊未隨之下跌反而有逆勢的表現，不排除今年將有補漲行情。

值得留意的還有博智(8155-TW)與散熱廠奇鋐(3017-TW)。博智是利基型印板廠，伺服器相關產品營收比重就達到67~75%，由於伺服器傳輸速度升級PCB材料及層數也跟著增加，製造難度提高毛利率也將轉佳，估計今年EPS挑戰12~13元，較去年的近7.2元大幅成長。

萬寶投顧王榮旭提醒，Mini LED也有到國內法人的影子，去年第四季開始我在專欄就已經提醒的泰鼎-KY(4927-TW)，受惠大客戶三星全面發展mini LED電視，今年EPS可望三級跳，估計將從去年的7元大幅翻倍到14元。相對於OLED電視出貨量成長幅度只有兩成，Mini LED電視的出貨量可望從去年的200多萬台，今年大增3、4倍至800萬台。

Mini LED面板滲透率大幅提升，富采(3714-TW)的EPS也將從去年的3元，提升至今年的5元；Mini LED挑揀設備的惠特(6706-TW)與Mini LED打線廠台表科(6278-TW)，今年EPS也分上看20元與16元，本益比都不高，這一波拉回整理姿態相對強勢可望是農曆年後領先表態的族群。

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