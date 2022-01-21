封關前搶賺紅包 瞄準電動車 半導體 AI虛擬經濟成長股?

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，本土疫情緊張，再加上聯準會升息抑通膨，台股周五(1/21)終場收17,899點，下跌318點，成交量擴增至3,042億元，本周累計下跌504點，指數回測季線。封關前指數拉回修正無可厚非，丙種資金收傘，個股強漲不易，不過投資人可多注意封關前被錯殺的好股，伺機等好買點出現進場布局。

台積電(2330-TW)決定在2030年之前，要把所有廠區不斷電系統(UPS)的鉛酸電池，全部改成磷酸鋰鐵電池，激勵立凱-KY(5227-TW)、長園科(8038-TW)股價連日噴發。而台積電鋰鐵電池的主力供應商儲盈(TRUEWIN)委外代工的廠商就是錸寶(8104-TW)，12月底錸寶股價準備發動時，我就為大家推薦，股價創新高至94元，漲幅26％。錸寶積極衝刺電池市場，最近再以1.8億元取得達振能源過半的持股，未來依然看好。

事實上，自從電動車發展趨勢確定以來，我就多次推薦電池股，因為電動車的心臟就是電池。目前電動車市場霸主是特斯拉，為了搶佔這塊趨勢大餅，所有國際傳統車廠無不卯足全力急追，包括福特、豐田、通用、FCA、Sony集團、越南電動車新創企業VinFast都在今年CES推出自家電動車款式和技術，2022年將是電動車百花齊放、加速前進的一年。

中、美兩國已祭出政策全力扶植發展電動車，預估全球電動車在2030年以前將以28.7％的年複合成長率持續發展，而目前主流電動車所使用的電池為三元系鋰電池，正極材料廠康普(4739-TW)、美琪瑪(4721-TW)是最直接的受益者，另外，電池隔離膜廠明基材(8215-TW)、打件廠台表科(6278-TW)、電源供應器廠康舒(6282-TW)、風扇馬達IC廠茂達(6138-TW)、導線架廠順德(2351-TW)、充電樁台達電(2308-TW)、車聯網華碩(2357-TW)、MIH平台鴻海(2317-TW)都可望迎來龐大商機，也是農曆年後潛力股。

1/13和大家分享台表科，股價來到波段高點144元，漲了逾10％，近日股價拉回量縮，投信持續買進，未來股價仍有向上空間。1/6推薦的奇鋐(3017-TW)，至今股價創新高102元，漲幅高達17％。這就是利用籌碼追蹤領先布局的好果子。

台灣12月外銷訂單679億美元再創新高，已經是連續22個月正成長，去年全年外銷總額更高達6,741.3億美元，也是創高。在基本面維持正向情況下，八大官股趁指數拉回已經連續三日買超金額近80億元，買超對象包括產業龍頭台積電、聯發科(2454-TW)、鴻海及環球晶(6488-TW)、智原(3035-TW)、宏達電(2498-TW)，這些個股有政府加持，股價壓回有限，未來值得期待。

此外，元宇宙仍是2022年明星主軸，下周國內第一檔和元宇宙相關的ETF「富邦元宇宙」（00903-TW）就要掛牌，成分股都是和元宇宙關聯程度高的個股，投資人可以參考，相關個股包括宏達電(2498-TW)、威盛(2388-TW)、威鋒電子(6756-TW)、技嘉(2376-TW)、樺漢(6414-TW)、玉晶光(3406-TW)、聯電(2303-TW)、力積電(6770-TW)、廣達(2382-TW)，也是建議列入多方口袋名單。

萬寶投顧陳子榕指出，距離台股封關只剩三個交易日，根據往年經驗，封關前盤勢上漲機率有60％，春節紅盤日和之後的大盤也是上漲偏多，紅盤日平均上漲幅度1.41％，因此建議投資人選擇好股票緊緊抱住，等待年後採收豐盛的投資果實。

群光(2385-TW)去年營收首度突破千億元關卡，達1,075.6億元，今年鍵盤、影像、電源三大產品線都會成長，鍵盤部分預估營收年增上看10％，背光鍵盤亦帶動ASP提升；影像產品部份受惠缺料舒緩、出貨遞延和增溫，今年預估也有15％～20％的成長。群光去年EPS估逾8元，依照往年7成配發率計算，隱含殖利率超過7％；外資12月以來持續買超逾14,000張。

康普(4739-TW)為電池正極材料廠，受惠全球電動車快速發展，營運動能強勁，目前產能已被預訂逾7成，長約覆蓋率達80％以上，加工費也將調漲1成以上，因應強烈需求康普積極擴產，今年硫酸鈷年產能估增120％、硫酸鎳年增逾50％，並持續研議新建產線，預估今年電池營收比重拉高至7成，全年營收成長上看40％；康普同時布局鋰電池回收商機，十分有利環保趨勢及長線發展。

兆利(3548-TW)為軸承廠，去年11、12月營收連續創高，今年摺疊機市場有望加速成長，預期陸系品牌將緊跟三星腳步擴大摺疊機出貨，將帶動兆利營收動能，且摺疊機軸承難度、ASP、毛利率都優於現有產品線，在良率持續改善下，兆利獲利表現將有很大向上空間；兆利股價近期帶量突破所有均線，三大法人近五日買超。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險