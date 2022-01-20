沃瑪進軍元宇宙 VR、AI看俏

【撰文／陳子榕】

距離台股封關不到一週，雖然整體成交量下滑，但在權值股帶頭衝鋒下，指數幾乎是沿著10日線步步走高，持續多頭架構，而且新台幣匯率也登上25年來新高27.607元，另外OTC部分，開春之後有許多中小型股股價大幅拉回，但目前看來短線已有逐漸落底訊號，OTC技術面也有望轉強，因此好股票緊緊抱著，台股今年的紅包行情應該有不錯的收穫。

台積電(2330)法說釋出驚喜利多之後股價已刷出新高688元，台積電ADR也跟著創新高至140.66美元，企業市值順勢踢下波克夏、NVIDIA，名列全球第八大，台積電穩坐產業領頭羊的最強武器當然就是先進製程。蘋果最新自行研發的A16處理器將採用台積電4奈米N4P投片，預計下半年在Fab18廠量產，而且為了確保產能，蘋果首度接受台積電調漲價格來包下12~15萬片4奈米的產能，而預估台積電今年先進製程價格調漲空間約8%~10%。

1/11我在台積電股價初初發動時就為大家推薦，股價當時才639元，至今已大漲49元，漲幅逾7%。台積電目前短中長線技術面仍呈現多頭，而且今年股價飆漲之後，股東人數銳減近5萬人，以零股股東減少2.48萬人最多，但持有千張以上的大股東卻增加21人，在籌碼集中度提高，及業績、漲價題材利多下，台積電股價未來還有向上空間。

另外晶圓二哥聯電(2303)股價在經過整理之後，也已經準備發動，週一(1/17)三大法人買超第一名就是聯電，預計聯電在下週法說前股價也可望有不錯的表現。

今年支撐半導體需求的一大新興市場就是元宇宙，韓國三星最近在CES上開張一家虛擬旗艦概念店「Samsung 837X」，透過遊戲任務還送限量NFT，引起市場很大關注，而且三星今年旗下部分智慧電視將會提供「NFT聚合平台」，也就是說，只要透過這個智慧電視就可以瀏覽NFT商品和交易。