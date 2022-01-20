快訊

桃園買菜女足跡驚現統一百貨 國家音樂廳也淪陷

數位新冠健康證明、台北通疫苗護照將上路 操作流程看過來

投信加碼股 虎虎生風

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

新的一年雖然台股指數創下了歷史新高，但是操作難度大幅提昇，盤面上的變化先是「拉積盤」，再到「拉金盤」創高後，指數劇烈震盪，中小型個股輪動迅速，對大部分的投資人來說，選股難度相當高，我之前跟大家分析的觀察投信籌碼就變得相當重要，例如上次特別點出的光頡(3624)，投信從去年12/3號開始只買不賣，股價也在1/18創下新高，那最近還有什麼投信加碼股值得注意？

富采投控投信連買

從1/5到1/18為止，投信連續買超富采(3714)十個交易日，投信為什麼從元月份開始大買富采？當然還是跟mini LED有密切的關係。富采去年受惠於LED產業復甦以及mini LED應用持續增加，全年營收達364.25億元且獲利優於預期，今年預期mini LED供不應求，從蘋果筆電改用Mini LED後，富采為滿足大客戶需求，規劃由子公司晶電於今年底前陸續擴充相關年產能近二成、達120 萬片，有助貢獻維持雙位數的季增幅度，且占晶電營收約三成。

今年Mini LED市場需求數量應會較今年倍數成長，產能不足的問題會比產能過剩的想像嚴重許多，主要市場需求來自電視、平板與筆電，富采也將全力擴產，滿足客戶需求。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1473期】

相關新聞

半導體設備還有漏網之魚？

台積電1/13法說會內容優於預期，亮點包含今年營收仍維持成長，預估成長幅度約26~29%，2021年Q4毛利率為52.7%為原先預期區間上緣

Mini LED抗跌成下波主流

在台積電創高及金融股帶動下，指數創新高18619點後偏多震盪，台股封關已進入到數計時，量能持續萎縮，內資自去年底至今持續退場，在主力、內資尚未歸隊下

投信加碼股 虎虎生風

新的一年雖然台股指數創下了歷史新高，但是操作難度大幅提昇，盤面上的變化先是「拉積盤」，再到「拉金盤」創高後，指數劇烈震盪，中小型個股輪動迅速

沃瑪進軍元宇宙 VR、AI看俏

距離台股封關不到一週，雖然整體成交量下滑，但在權值股帶頭衝鋒下，指數幾乎是沿著10日線步步走高，持續多頭架構，而且新台幣匯率也登上25年來新高27.607元，另外OTC部分

高估股調節 低估股抱股過年

外資2021年末大回補，從12月下旬至1/18，光是台積電就回補超過13.4萬張，台積電創新高帶動加權指數衝過萬八，指數最高衝上18619點，但市場全面看多護國神山台積電

蔡明彰觀點：美債風暴加速成長股轉換到價值股

萬寶投顧蔡明彰強調，美國公債收益率做為資本市場的定價之錨，通膨牽動升息預期心理，10年期公債收益率創疫情來2年高點，近1.9％，衝擊美股，尤其科技股殺聲隆隆

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。