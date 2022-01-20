投信加碼股 虎虎生風

【撰文／張文赫】

新的一年雖然台股指數創下了歷史新高，但是操作難度大幅提昇，盤面上的變化先是「拉積盤」，再到「拉金盤」創高後，指數劇烈震盪，中小型個股輪動迅速，對大部分的投資人來說，選股難度相當高，我之前跟大家分析的觀察投信籌碼就變得相當重要，例如上次特別點出的光頡(3624)，投信從去年12/3號開始只買不賣，股價也在1/18創下新高，那最近還有什麼投信加碼股值得注意？

富采投控投信連買

從1/5到1/18為止，投信連續買超富采(3714)十個交易日，投信為什麼從元月份開始大買富采？當然還是跟mini LED有密切的關係。富采去年受惠於LED產業復甦以及mini LED應用持續增加，全年營收達364.25億元且獲利優於預期，今年預期mini LED供不應求，從蘋果筆電改用Mini LED後，富采為滿足大客戶需求，規劃由子公司晶電於今年底前陸續擴充相關年產能近二成、達120 萬片，有助貢獻維持雙位數的季增幅度，且占晶電營收約三成。

今年Mini LED市場需求數量應會較今年倍數成長，產能不足的問題會比產能過剩的想像嚴重許多，主要市場需求來自電視、平板與筆電，富采也將全力擴產，滿足客戶需求。