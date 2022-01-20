Mini LED抗跌成下波主流

【撰文／王榮旭】

在台積電創高及金融股帶動下，指數創新高18619點後偏多震盪，台股封關已進入到數計時，量能持續萎縮，內資自去年底至今持續退場，在主力、內資尚未歸隊下，儘管封關前指數能夠過高，量價背離下的行情仍難以樂觀。OTC指數領先跌破季線後開始震盪盤底，除非有新的利空，否則IC設計已超跌到季線甚至半年線，像是亞信、天鈺、茂達、晶宏、晶焱等IC設計股基本面並無轉壞，年前中小型股賣壓提前結束，短線資金回流搶跌深反彈。新掛牌人氣指標IC瑞鼎1/7掛牌上市後，在投信進場下持續創掛牌新高680元，力智雖未創高但仍是維持高檔整理，兩檔股票並非因為基本面突然轉好，而是籌碼相對穩定，資金進場一點火股價表現相對強。

OTC回測季線，主流易位明顯

對於農曆年前的操作，可分為兩個方向，回檔有減碼的投資人可以將資金轉往跌深反彈股，像是前段所述選擇基本面好IC設計搶跌深反彈，這一波若未減碼則需汰弱換強，選擇有基本面不錯且相對抗跌的法人股，像是近期強勢的Mini LED、伺服器概念股，整理姿態相對高，前面套牢籌碼相對輕。伺服器今年世代交替，隨著Intel Whitley平台滲透率提升，加上新平台Eagle stream將於今年問世，法人壓寶相關伺服器概念股，PCB伺服器板博智今年產能維持滿載，高階IPC、伺服器及工業電腦三大區塊皆成長，投信自去年12月中旬以來持續回補，全年獲利挑戰一個股本，股價再創歷史新高到189.5元，金像電今年仍維持雙位數成長，全年獲利估6.4元，同樣受到外資、投信法人點火股價再創波段新高，散熱股雙鴻亦可留意，投信自去年11月以來持續買進，營收已連2月創高，今年獲利挑戰15元，股價創波段新高到228.5元。