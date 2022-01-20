半導體設備還有漏網之魚？

【撰文／王榮旭】

台積電1/13法說會內容優於預期，亮點包含今年營收仍維持成長，預估成長幅度約26~29%，2021年Q4毛利率為52.7%為原先預期區間上緣，今年毛利率受惠先進製程需求上看53%~55%，加上資本支出調升至400~440億美元優於市場預期，在外資回補投信作多下，股價突破2021年1月高點679元再創新天價688元。台積電領漲帶動相關供應鏈行情，美股設備供應商AMAT股價再創新天價，ASML股價高檔整理，護國神山提高資本支出不手軟，除了國際大廠受惠外，本土設備供應商同樣雨露均霑。

應材表態，京鼎有望落後補漲

鴻海集團旗下京鼎主要提供半導體前段製程設備模組與零件製造服務，同時也是半導體設備龍頭應材協力廠商，大客戶應材佔營收比重超過9成，主要生產據點包含台灣竹南和江蘇昆山、上海松江，隨著台積擴廠帶動半導體設備需求成長，2021年12月營收11.84億創下歷史新高，目前訂單能見度已到明年六月，隨著竹南新廠預計第一季進入試產，最快下半年開始量產，京鼎受惠半導體廠大擴產，加上新廠產能挹注，今年營收有機會維持雙位數成長，全年獲利有望挑戰兩個股本，隨著大客戶應材股價再創新高，加上投信一月連日買超，股價有望落後補漲。