高估股調節 低估股抱股過年

【撰文／黃清照】

外資2021年末大回補，從12月下旬至1/18，光是台積電就回補超過13.4萬張，台積電創新高帶動加權指數衝過萬八，指數最高衝上18619點，但市場全面看多護國神山台積電，我在網路電視提醒台積電短線過熱不宜冒進，果然688元見高後隨即回測前波高點頸線，指數短線過熱需整理，櫃買OTC則是跌破季線尋求支撐，過去我時常提醒投資人操作高本益比宜見好就收，尤其過度高估的股票修正起來會很可怕，輕則跌幅2~3成，過度吹牛的股票腰斬都有可能，先前原物料股屬景氣循環股不能以常態看，當時怎麼漲上去就會怎麼跌，電子股同樣存在高本益比股，若有反彈宜定點賣出，低本益比股超跌找買點，今年年假時間長，抱股過年策略不可輕忽，高估股逢高出脫，低估股可安心報股過年。

驅動IC瑞鼎掛牌衝高，帶動族群比價效應

台積電法說表示今年營運成長動能仍強勁，全年業績可望再成長，成長幅度超過兩成以上，晶圓代工業績好代表上游IC設計業績同樣成長，但過去一年漲多是事實，像是股王矽力自低點2120年漲到5490元，漲幅超過一倍，全年獲利縱使上調90元，本益比仍是50~60倍以上，屬嚴重超漲股，果不其然一月份及跌幅超過兩成，反觀獲利最佳的大立光去年獲利140元，今年業績仍成長，股價僅2100元，本益比僅15倍，高低基期很明顯。