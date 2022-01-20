蔡明彰觀點：美債風暴加速成長股轉換到價值股

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，美國公債收益率做為資本市場的定價之錨，通膨牽動升息預期心理，10年期公債收益率創疫情來2年高點，近1.9％，衝擊美股，尤其科技股殺聲隆隆。

美債收益率就是投資人持有公債每年可得到的利息，被視為無風險利率。美股標普500平均股息殖利率1.5％，已低於10年期公債收益率，自今年元月初歷史高點已下跌5％，科技股那斯達克本益比27倍，為2000年網路泡沫以來最高，高估值科技股成公債收益率飆升的修正重心。

那斯達克近三年的平均股息殖利率0.8％，較現在10年期公債收益率已差距高達1％。這麼大的差距造成避險基金快速撤出科技股，迄今那斯達克自去年11月創下的歷史高點已下跌10％，進入技術面的修正，但必須提防10年期公債收益率未來上升至2％，持續打擊那斯達克走勢。

歷史經驗顯示，那斯達克在聯準會第一次升息前4個月及升息後2個月會出現較大的修正，這二個時間點，持有科技股的風險最大，但升息後2個月股價落底，就是佈局科技股的的最佳時機。

以上次聯準會升息的2015年12月為例子，那斯達克在升息前4個月下跌17％，升息後2個月下跌19％，但都沒有符合自高點下跌20％的熊市定義。

台股以電子股為主，追隨那斯達克在2015年12月升息前半年，台股大跌28％，跌幅比那斯達克還重，主因美國升息預期使美元及公債收益率走高，台灣在內的新興市場資金大舉流失，但升息後2個月台股下跌11％，跌幅已收斂並且不再破底。

萬寶投顧蔡明彰強調，結論是台股跟隨那斯達克走勢，在聯準會升息前4個月會有較大修正，但升息後2個月落底找買點。這次預料聯準會將在3月17日宣佈第一次升息，而那斯達克在去年11月創下了16,212點歷史記錄，大致是升息前4個月，因此那斯達克此時進入最危險的修正時刻。

那斯達克週二大跌2.6％，收盤失守200日均線及240日年線支撐，這是2020年4月疫情以來，首次失守200日均線的長期關鍵價位。技術面通常領先基本面，跌破年線的那斯達克沒那麼快落底，不排除在3月升息前，再跌到接近自高點下跌20％的熊市門檻。

台股投資人不可低估聯準會升息的風險，由於現在是1月27日FOMC會議前的緘默期，市場傳聞3月可能一口氣升息2碼，可是聯準會官員不准對外發言，沒人出來評論及否認，反而使市場的情緒恐慌，如果1月27日FOMC會議強化升息預期，有可能10年期公債收益率站穩1.9％，向2％前進，這個時候那斯達克應該還會跌。

必須瞭解聯準會決策機制，1月27日的FOMC會議當然不會突襲升息，但三個禮拜後的2月中旬公佈的會議記錄，或許就會呈現官員激烈辯論3月是否升息2碼，若投資人看到這個情況，全球股市都會陷入恐慌。

萬寶投顧蔡明彰強調，為何台股自高點18,619點，只修正2％？難道這次與那斯達克脫鈎？主因是元旦開紅盤來，台積電(2330-TW)上漲6％、富邦金(2881-TW)漲4％、國泰金(2882-TW)漲6％，這三檔前十大權值股逆勢拉抬，造成加權指數的修正幅度不大。

台股這次抗跌的最大優勢是高殖利率，去年上市櫃公司估計稅後盈餘4.3兆元，以6成股息發放率計算，今年股息估計2.6兆元。以目前上市櫃公司市值合計62.55兆元計算的股息殖利率高達4.2％，這應該是全球股市殖利率最高，但4％的股息殖利率是上市櫃公司的平均值。

台積電一年配息11元的股息殖利率1.7％，當10年期公債收益率1.9％，已有明顯的差距，因此創688元新天價後回檔修正，如果10年期公債收益率站上2％，預料台積電將補跌回測600元支撐，600元整數價位的股息殖利率1.8％，搭配台積電今年營收估成長26％，毛利率上看53％的強勁基本面，台積電合理價位浮現後，才是台股真正的進場買點。

金控雙雄富邦金、國泰金估計今年股息殖利率5％以上，大於台股平均值的4％，還有受惠升息的避險作用，中期還有創高點的空間。

萬寶投顧蔡明彰強調，建議三招來規避聯準會升息風險：降低持股比例、完全不碰高估值個股、加重價值股。

其中，各種投資人確實已在降低持股，外資表面上，今年元旦以來買超台股700億元，但扣除買超台積電的900億元，其實外資也在減碼，因應聯準會升息，大家不要被騙了而鬆懈戒心。高估值個股已經在做頭下跌，但特定主力、大戶仍在撐盤，撐越久、將來跌更重。

美股小型股的羅素2000自去年11月高點以來，下跌15％，再跌5％，就符合20％的熊市定義，將來台股高估值中小型股將步上羅素2000的後塵。當10年期公債收益率飆上2％，高估值中小型股就走入主跌段，小型股在多頭市場漲幅大，羅素2000從2020年3月疫情低點來曾大漲1.5倍，漲幅勝過標普500的1.2倍。

不過，小型股進入熊市，也會跌得重，因為台股即將農曆年封關，面對長假的不確定因素，價值股股票尚未成為盤面主軸，目前塑化、鋼鐵、航運三大價值產業仍在消化不願抱股過年的賣壓。

去年上半年塑化、鋼鐵、航運曾有一波大行情，當時價值股打敗成長股，但下半年電子成長股成主流，價值股漲多修正，去年上半年10年期公債收益率曾創1.75％的高峰，但下半年不再創高，所以價值股只能在上半年表現。

先不說今年下半年通膨是否降溫，至少上半年10年期公債收益率趨勢向上，給予價值股表現的舞台，價值股在利率上揚時，表現勝過大盤，市場參與者手中的投資組合，從成長股轉換到價值股才剛開始。

華爾街專家有人認為，成長股轉換到價值股，這是未來6～12個月的大換股，如果Omicron病毒是新冠疫情的最後大流行，下半年全世界民眾逐漸恢復正常生活，重啟旅遊、餐飲、購物的經濟活動，最受惠是價值型股票，而不是過去二年受惠疫情封鎖的科技成長股。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險