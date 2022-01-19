觸覺帶入元宇宙 半導體、AI、VR持續大成長

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，距離台股封關只剩6個交易日，雖然整體成交量下滑，但在權值股帶頭衝鋒下，指數幾乎是沿著10日線步步走高，持續多頭架構，而且新台幣匯率也登上25年來新高27.607元。另外，OTC部分，開春之後有許多中小型股股價大幅拉回，但目前看來短線已有逐漸落底訊號，OTC技術面也有望轉強，因此好股票緊緊抱著，台股今年的紅包行情應該有不錯的收穫。

台積電(2330-TW)法說釋出驚喜利多之後，股價已刷出新高688元，台積電ADR也跟著創新高至140.66美元，企業市值順勢踢下波克夏、NVIDIA，名列全球第八大，台積電穩坐產業領頭羊的最強武器當然就是先進製程。蘋果最新自行研發的A16處理器將採用台積電4奈米N4P投片，預計下半年在Fab18廠量產，而且為了確保產能，蘋果首度接受台積電調漲價格來包下12～15萬片4奈米的產能，而預估台積電今年先進製程價格調漲空間約8％～10％。

1/11，我在台積電股價初初發動時就為大家推薦，股價當時才639元，至今已大漲49元，漲幅逾7％。台積電目前短中長線技術面仍呈現多頭，而且今年股價飆漲之後，股東人數銳減近5萬人，以零股股東減少2.48萬人最多，但持有千張以上的大股東卻增加21人，在籌碼集中度提高，及業績、漲價題材利多下，台積電股價未來還有向上空間。

另外，晶圓二哥聯電(2303-TW)股價在經過整理之後，也已經準備發動，週一(1/17)三大法人買超第一名就是聯電，預計聯電在下週法說前，股價也可望有不錯的表現。

今年支撐半導體需求的一大新興市場就是元宇宙，韓國三星最近在CES上開張一家虛擬旗艦概念店「Samsung 837X」，透過遊戲任務還送限量NFT，引起市場很大關注，而且三星今年旗下部分智慧電視將會提供「NFT聚合平台」，也就是說，只要透過這個智慧電視就可以瀏覽NFT商品和交易。

除了三星，美國META、Google、NVIDIA、APPLE等科技巨擘早已相繼投入元宇宙，政府單位方面，包括中國大陸和韓國首爾也都提出五年為一期的元宇宙城市發展計畫，因此可預見的是，元宇宙不再只是口號，而是個逐步落實的科技新生活，相關供應鏈中長線營運動能持續。包括晶圓雙雄、聯發科(2454-TW)、景碩(3189-TW)、欣興(3037-TW)、宏達電(2498-TW)、威盛(2388-TW)、技嘉(2376-TW)、廣達(2383-TW)、亞信(3169-TW)。

萬寶投顧陳子榕指出，因為看好元宇宙的發展，去年底以來，我持續推薦半導體及相關設備廠，1/4趁京鼎(3413-TW)股價相對低檔時為大家推薦，股價現在已再創波段高點，短線漲幅12％；另外，1/13才和大家分享的SMT龍頭廠台表科(6278-TW)股價也創波段新高，漲幅逾8％，台表科除了是蘋果供應鏈，也切入特斯拉和AMD GPU，預估今年營收會有雙位數成長，股價仍舊看好。

封關前不妨慎選好股抱股過年，期待虎年有個好采頭：

帆宣(6196-TW)為無塵室系統工程商，受惠大客戶台積電積極擴產設廠，帆宣2021年營收創新高，達344.58億元，年增37.18％，至去年底在手訂單已有491億元，預估今年營收將年增20％～30％，因應客戶強烈需求，帆宣除了提高庫存，台南新廠今年也將加入設備供應營運；此外，帆宣亦搶進元宇宙，子公司亞達科技的工業元宇宙應用軟體開發平台，已獲全球最大航太供應商BAE Systems合作，未來還將和西門子合作智慧維修。

振樺電(8114-TW)為工業電腦廠，受惠訂單暢旺，12月及第四季營收雙創新高，旗下產品KIOSK已與全球電商龍頭合作打造BORIS解決方案，POS及工業電腦部分訂單則因塞港遞延至今年上半年出貨，加上日、印、中東、歐洲出貨強勁，營運步步高升，今年營收挑戰突破百億元關卡、年增15％；振樺電持續和不同場域的智能物聯網軟體商(AIoT ISV)合作，並攜手華碩、聯想，中長期綜效將逐步顯現。

玉晶光(3406-TW)去年全年營收167.5億元，年增5.4％，創歷史新高，玉晶光目前產能滿載，加上蘋果首款平價5G iPhone進入試產，業績將隨新手機拉貨逐步加溫；玉晶光也加強衝刺元宇宙商機，除了子公司廈門茂晶光電投資20.84億元，拚年底完工投產，玉晶光本身也擴產VR/AR相關大小鏡頭，預估最快第三季開始出貨。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險