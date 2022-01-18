蔡明彰觀點：聯準會3月升息2碼？ 金控雙雄市值挑戰1兆元

萬寶投顧蔡明彰強調，今年元旦開紅盤以來，扣除台積電(2330-TW)大漲11％，電子股其實沒漲，但金融股仍上漲5％，金融保險指數創25年新高，有機會挑戰1997年亞洲金融風暴前高點1,920點。

去年金融股在強勁獲利支撐下，整體金控盈餘大賺5,806億元，創歷史新高，年成長53％，金融股指數全年大漲33％，罕見績效擊敗電子股的22％。一般人認為，金融股去年受惠股市及債市的豐碩投資收益，今年後繼乏力，整體金控股的獲利能力將不如去年水準，因而股價保守看待。

如此看法，可能看走眼，金融股是僅次於電子股的台股第二大權重類股，過去光芒被電子股掩蓋，不論是成長性或創新發展的確都不如電子股，但時勢造英雄，今年金融股大象跳舞，尤其在上半年聯準會啟動升息循環，金融股成避險最佳標的。

上週五美股銀行股發佈財報，摩根大通、花旗銀行去年第四季獲利低於預期，連動銀行股拉回修正，最主要是華爾街薪資費用大增而侵蝕利潤。

對台股金控股僅心理影響，因為整體金控的2021年盈餘已大致確定，金控雙雄的富邦金(2881-TW)自結稅後淨利1,446億元，年成長60％，稅後EPS 12.49元，國泰金(2882-TW)自結2021年稅後獲利1,405億元，年成長更高達85％，稅後EPS首度突破10元，達10.32元。

另外，元大金(2885-TW)2021年稅後EPS 2.87元，中信金(2891-TW)2.73元，開發金(2883-TW)2.34元等三家EPS超過2元，表現亮麗。

雖然這是金控公司自結財報，尚未經過會計師簽證及董事會通過，但最後正式年報應不會差距太大，所以台股金控股對美國銀行股的財報不會有太大影響，若股價短線整理，反而是買點。

萬寶投顧蔡明彰強調，金控股大象跳舞的第一個背景，今年聯準會可能升息次數由原先預測的3次增加到4次，並且不排除第一次升息的3月中旬加大為升息2碼，如果聯準會升息次數及升息幅度都加大，金融股避險價值將上升，市場參與者從外資、投信到中實戶、散戶都被迫增加持有金融股。

歷史曾發生過一次經驗，1987年新台幣大幅升值及金融市場開放，本來不起眼的金融股醜小鴨變鳳凰，三商銀從30～40元起漲，國泰人壽從50～60元起漲，3年多時間都飆到驚人的1,000元以上，狂漲30倍。

當時台灣錢淹腳目，自然造成嚴重通膨，中央銀行於是在1989年初無預警宣佈升息1％，一口氣大幅升息4碼，嚇壞投資人，造成台股大跌，但跌破眼鏡，金融股成大幅升息的避險對象，三商銀、國壽又一路飆漲。

去年錯過升息的時機，養虎為患，通膨不斷刷新40年最高，若要重新建立聯準會公信力，恐怕要在3月中旬宣佈加大升息力道。

2020年疫情爆發以來，美國避險基金操盤人績效最好的阿克曼(Bill Ackman)呼籲3月升息2碼，會有效降低通膨預期，2碼幅度可展現聯準會對抗通膨的決心，會令市場震驚及敬畏，雖有短期的打擊利空，但將來進一步傷害經濟措施的必要性就會降低。

阿克曼在2020年疫情一開始就做空公司債，大賺27億美元，更厲害是疫情後期反手做多，一年的報酬率高達70％，也早在去年下半年不斷建議聯準會盡早升息，免得金融市場淪為泡沫，看來阿克曼有兩把刷子，嗅覺領先市場，並不是事後諸葛亮的專家。

台股投資人要認真評估萬一聯準會3月升息2碼的風險，勢必重創美股科技股及台股電子股，尤其高估值的電子股恐崩跌，在農曆封關前不要被跌深反彈所迷惑而盲目介入，聯準會將在1月26日、27日舉行今年第1場FOMC會議，現在進入緘默期，所有官員不准對外發言。

不會叫的狗才會咬人，過去兩週，不少聯準會官員發表鷹派言論，但大家聽多也習慣了，無形中降低風險意識，不過上週10年期公債收益率1.79％，已接近1.8％的敏感水準，若聯準會緘默期間，10年期公債收益率再創新高，有可能為台股帶來黑天鵝，即便一夫當關的台積電也無法撐盤。

台積電週一創歷史新高，以收盤價683元計算的股息殖利率1.6％，若明顯低於10年期公債收益率，台積電也會進入修正。

萬寶投顧蔡明彰強調，金融股大象跳舞的第二個背景是今年整體金控可望發放2,600億元股息，比去年1,848億元的現金股息，再增加40％，股息的大幅增加可以彌補今年盈餘成長減弱，或許電子千金股今年EPS仍將較去年成長，但股息殖利率很低，本益比卻很高。力旺(3529-TW)估去年EPS 16元，估股息15元的殖利率0.9％，本益比近90倍，近來股價破底，從台股第三高千金掉到第五高千金了。

金融股大象跳舞，具體反映在金控雙雄的市值大增。

富邦金、國泰金未來可望市值挑戰1兆元，繼台積電、聯發科(2454-TW)、鴻海(2317-TW)之後，加入兆元俱樂部，目前富邦金市值9,310億元、國泰金8,758億元，富邦金回到去年高點85.7元，市值就破兆元，國泰金近來創成立金控以來最高價，短線適當換手，股價還有向上空間。

台灣金融業最有實力是保險股，以保險為主的金控是本波焦點，保險業評價模式要看隱含價值(EV)及有效保單的價值，再加上淨資產價值。

三大保險金控的2020年EV，富邦金76.4元、國泰金86.8元、新光金(2888-TW)23.3元。股價與隱含價值的比例，富邦金1.03倍、國泰金0.77倍、新光金0.5倍。雖新光金最低，表面價值最被低估，但EV的絕對值太低，表示經營績效普通，但國泰金比例低於1倍，價值被低估且絕對值最高，說明經營績效最佳。

又開發金合併中壽，中壽的隱含價值75.6元，被開發金用23.6元收購，透露開發金買到便宜貨，因此未來股價有表現空間。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險