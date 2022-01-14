元宇宙在Meta、微軟下創造新趨勢 相關科技股迎來黃金十年

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，台股指數重新站回所有均線之上，台積電(2330-TW)功不可沒，尤其這一波法人相挺，從新春開盤以來投信天天買，累計買超台積電逾8,000張，外資更買超逾72,000張，顯然對於台積電及半導體的前景都持正面看法，法人機構更紛紛調升台積電目標價，從740元～1,035元，台積電目前股價約在660元左右，未來成長空間還很大。

台積電5奈米先進製程已經獲得許多HPC客戶青睞，4奈米、6奈米製程則有5G強勁需求支撐，28奈米成熟製程營收也維持高檔，加上產品調漲優勢，今年營收獲利都是向上，台積電2021年EPS為22.95元，預估今年會成長27.3％，EPS達29.22元，明年再進一步拉高到33.34元。相關設備廠包括京鼎(3413-TW)、信紘科(6667-TW)、辛耘(3583-TW)、帆宣(6196-TW)持續看好。

京鼎(3413-TW) 1/4為大家推薦後，短線操作漲幅8％，拉回月線再度進場卡位，週三(1/12)再噴出一根帶量紅K棒，三大法人單日同步買超近千張，目前KD在50以下黃金交叉，股價有望繼續挑戰近期新高點。

最近股市的震盪當然和通膨、美國聯準會(FED)升息腳步加快有關，雖然今年升息次數可能會多達4次，但全球股市近期仍維持一定表現，而且聯準會強調不會傷害勞動市場，似乎有意用較溫和的方式來面對通膨，而在經濟重啟持續擴大之下，對於股市將有正向助益，因此指數逢回都是好股票卡位的好時機。

像是元宇宙題材點燃之後，火力持續延燒，國際科技大廠掀起一波搶人大作戰，其中，臉書(META)為了趕快搶占元宇宙地位，到處高薪挖角，光是微軟(Microsoft)的AR團隊已經超過上百人跳槽，蘋果則是企圖用限制方式避免人員離開，元宇宙的競爭可以說是越來越白熱化，畢竟這些科技大廠都已經砸下數十億美元在打造AR/VR軟硬體，未來只能成功不能失敗。

因此相關的元宇宙概念股，包括威盛集團相關個股：宏達電(2498-TW)、威鋒電子(6756-TW)，以及聯發科(2454-TW)、景碩(3189-TW)、欣興(3037-TW)、技嘉(2376-TW)、亞信(3169-TW)、鈺創(5351-TW)逢低都是抄底的好機會。

萬寶投顧陳子榕指出，要提醒投資人的是要持續留意疫情發展，尤其大陸智慧手機出口重鎮河南，現在同時出現兩種變異病毒株的本土案例，河南是鴻海(2317-TW)生產iPhone的重要基地，光是河南就有三個廠區，超過90條的產線，後續得觀察是否影響iPhone出貨，以及對於蘋概族群產生的影響。

威盛(2388-TW)為IC設計廠，12月營收7.17億元，MoM、YoY同步增長，而去年以1.25億美元出售旗下位於美國德州的子公司Centaur部分資產給英特爾，預估將於第四季貢獻EPS高達7元，可望使威盛去年全年獲利正成長；近期威盛股價拉回修正，外資逢低卡位，已連續4日買超威盛逾5,200張。

晶焱(6411-TW)為靜電防護晶片(ESD)廠，受惠遠端商機及產品調漲，晶焱12月營收創歷史次高，第四季及去年全年營收則雙創歷史新高；今年USB 4、PCIe Gen4／5等高速傳輸介面需求更強勁，而晶焱已獲得力積電8吋晶圓及聯電子公司聯穎6吋晶圓大力奧援，將可擴大出貨給車用及USB 4客戶，今年業績將逐季成長，全年營收有望再締新猷，晶焱ESD晶片市佔率也有機會坐三望二。

台表科(6278-TW)為SMT龍頭廠，受惠蘋果Mini LED平板、筆電持續出貨，去年營收657億元、年增58.72％，而今年缺料情況將緩解，產能有望滿載提高出貨；台表科也積極擴展業務領域，順利切入特斯拉供應鏈及AMD GPU件服務，預估今年營收占比都將由去年的1％快速向上成長，加上未來有更多產品導入Mini LED，預估全年營收有雙位數成長；台表科股價近期出量再創波段新高，三大法人偏多操作。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險