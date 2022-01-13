遠雄台北大巨蛋園區與OUTLET商城 拚今年完工

【撰文／陳澤樂】

遠雄建設(5522)去年12月在百億大案「遠雄新未來」交屋挹注下，單月營收達46.72億元，較前年同期大增53.8%；遠雄建設去年第3季在百億大案「遠雄新未來」啟動交屋之下，營運大幅跳升，不僅單季營收達90.74億元，第4季營收更衝上149.73億元，不僅季增65%、也比前年同期97.31億元成長約53.8%，單季營收創新高。遠雄建設去年12月營收達46.72億元、年增53.8%。累計去年全年營收331.38億元、年增23.4%，營收創下歷史新高。

遠雄建設表示，桃園指標百億大案「遠雄新未來」因案量較大、戶數較多，去年完成交屋率約七成以上，其餘將遞延至今年首季貢獻入帳。由於遠雄建設手中還有新屋餘屋持續去化，加上今年約有158億元的新案完工金額，其中又以台中完工量59億元最多、其次為桃園56億元，今年萬寶投顧估全年仍有不錯表現。

遠雄建設持股約32%遠雄巨蛋，其台北大巨蛋園區與OUTLET商城預定今年完工，是否能為母公司營運加持，值得關注；此外，由遠雄建設持股約33.18%遠雄港(5607) 近日已將其IT架構遷移至具備綠色運算能力的IBM LinuxONE平台，以全面e化為目標，達成年處理貨量80萬噸的目標。同業永廚結束營業，為遠雄港增加營業動能，自去年以來營收就呈現逐季成長的趨勢，萬寶投顧估去年EPS有機會達2.5元，今年將更高達4.5元。

遠雄建設展望2023年至2024年遠雄建設每年仍有逾百億元新案完工，因應房市變化，開發重心已延伸至六大都會區和新竹周邊，並積極耕耘都市更新案。