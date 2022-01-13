Fed今年升息四次 財報護身股獲資金青睞

【撰文／陳子榕】

週二(01/11)台股收18,288點，漲48點，成交量3,028億元。受到美股震盪影響，台股近期震盪大，但指數已經來到月線及萬八附近的強力支撐區，預估指數回檔空間有限，而從開春以來盤勢觀察，指數重要性已遠遠小於個股表現，因此目前在技術面維持多頭情況下，建議投資人聚焦在強勢族群個股，維持靈活操作。

晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)12月營收都已公布，不論單月營收、第四季、全年營收均創下新高，台積電2021全年營收1兆5,874.15億元，年增18.5%；聯電去年營收首次突破2千億元，達2,130.11億元，年增20.47%。聯電訂單已看至下半年，台積電更不用說，今年客戶預付款預估會衝破1,500億元創新高。

台積電、聯電今年產品報價都有上漲空間，加上元宇宙、電動車、5G、AI、HPC等新興多元應用暴增，以及全球Omicron疫情再點燃遠距、零接觸需求，晶圓雙雄未來營收獲利都十分看好，相關半導體族群同樣具備亮點。

設備廠京鼎(3413)去年全年營收122.46億元創新高、EPS估達18元，京鼎除了擴充上海、昆山廠產能，竹南新廠第一季也開始試產，下半年放量貢獻營收，目前京鼎訂單已至6月底，預估今年營收雙位數成長，獲利挑戰2個股本。1/4為大家推薦京鼎，短線漲幅8%，京鼎股價在月線附近有撐，法人持續加碼，逢低都可以找買點。

驅動及電源管理IC廠天鈺(4961)，受惠於大客戶元太(8069)產能、出貨強勁，帶動天鈺ESL(電子貨價標籤)驅動IC出貨暴增，預估今年全球市佔率將從去年的20%拉高至30%。天鈺2020年營收首次突破百億元，2021年營收再翻倍達到228.68億元、EPS有望達30元。而近期小尺寸AMOLED驅動IC開始貢獻營收，加上TDDI出貨放量，今年第一季將會是史上最強的一季，全年營收將有雙位數成長。