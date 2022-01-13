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Mini LED打群架 選誰？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

中國大力扶植當地LED產業後價格進入紅海，中國LED晶粒龍頭廠三安光電產能最大，透過領取政府補貼削價競爭搶市佔率，加上整體市場規模趨近飽和，LED市場崩跌使得國內LED產業苦不堪言，晶電領先提出Mini LED技術，將背光源晶片尺縮小，將採用大量LED晶粒，被視為LED產業救星，隨著蘋果將Mini LED逐漸下放至NB、平板，韓系三星主推Mini LED電視，SONY在CES展發表最新Mini LED電視，隨著各大廠商Mini LED新品逐漸亮相，今年是Mini LED元年，估計搭載Mini LED裝置將會呈現倍數成長，Mini LED進入導入期，未來趨勢一片大好，相關供應鏈有望受惠。

富采投控受惠Mini LED，創合併以來新天價

Mini LED技術由晶電、隆達合組的富采投控最為領先，雖然LED晶片產能供給仍過剩，但Mini LED營收比重已達二至三成，目前主要由台灣廠負責高階產能，產能維持滿載，中國廠區已逐漸轉作高階，透過產品組合調整毛利率有望逐季成長，隨著韓系、日系品牌轉攻高階電視品牌，將打響Mini LED相關應用，顯示器、平板、車用面板、智慧型手機將快速成長，去年前三季EPS 2.56元，今年預計Mini LED產能計畫擴充25%，產能提升至150萬片，獲利上看5~7元水準，投信近期積極卡位布局，連五日買超合計9511張，股價創合併以來新高價到96.5元。過去多期推介的泰鼎持續創下新天價到138元，去年受惠三廠新產能已開始量產，Q4單季營收44.36億大跳升，今年上半年將裝設最後二條，總產能增加三到四成，全年EPS上看14元，本益比10倍左右，外資、投信高檔持續加碼，持續看好。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1472期】

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