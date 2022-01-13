年前布局好買點 選誰？

【撰文／王榮旭】

加權指數自去年12月中旬起大漲，自低點17556點最高漲到18619點，短線急漲千點維持高姿態整理，FED為抑制通膨來臨，今年將採取升息及貨幣緊縮政策，只是升息次數及縮表計畫細節尚未明訂，面對FED利率決策捉摸不定，加上距離農曆過年長假交易日剩不到十日，投資人選擇觀望居多，成交量萎縮市場追價意願不高，指數表面看起來強勢，但只漲權值佔比最高的台積電以及金融股，台積電公布12月營收1553.8億再創歷史新高，1/13法說會行情提前開跑，須留意法說會是否利多出盡。

OTC領先回檔，太陽能率先表態

反觀OTC櫃買指數領先大盤回檔，不少個股早已回跌到月線甚至季線，大盤若壓回月線萬八，中小股先跌可望先反彈，IC設計因去年漲多基期較高，加上市場擔憂升息是否影響科技股本益比，股王股后都是IC設計，倘若業績成長幅度大於升息力道，我認為短線雖有影響但相對有限，按歷史經驗2014年同樣QE緊縮搭上升息，2015、2016年科技股指數漲幅反而大於道瓊指數漲幅，高基期股調整轉由低基期股接棒，像是去年一整年尚未漲到的Mini LED、太陽能族群。安集去年一整年沒漲反而倒跌29.4%，主要是受到上游矽材料大漲以及躉售電價未調整，產品組合導致利差縮小，去年前三季獲利0.85元，全年估1.2元，去年Q4經濟部宣布太陽能案場於10~12月完工者將調升每度電約3.9%~5.9%漲幅，加上上游原料價格高檔往下，安集去年第四季營收出現回溫，今年受惠利差擴大，全年EPS上看2.7元獲利翻倍，拉回站買方。