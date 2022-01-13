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抱股過年 首選是誰？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／黃清照】

護國神山台積電自從去年衝上679元後維持將近一年時間整理，12月外資一回補股價便創波段新高，台積電雖未創高但指數已領先創下新高，站穩萬八後最高衝至18619點，目前仍維持高檔整理，指數創高但櫃買市場卻反轉而下，目前處於季線保衛戰，不少中小型個股早已跌2~3成，過去我時常提醒投資人見好就收，不要過度追漲高基期股，如股王矽力最高漲到5490元，全年獲利就算賺90元，本益比仍是高達60倍以上，甚至有些沒有獲利只是炒夢，要能漲回原先高點更有難度，尤其今年年假時間長，投資人是否抱股過年?我認為今年因為FED縮表及升息勢在必行，熱錢緊縮使得股市本益比下修，高估股逢高出脫，低估股可安心報股過年。

立隆12月營收創新高，本益比低估

台股指數站穩萬八，大型權值股表態，資金流向先進製程台積電、獲利狀況佳的金融股，以及低基期且業績具有成長性的個股，像是被動元件、封測股、車電股都是台股布局首選，尤其去年一整年車用晶片大缺，導致部分車廠停產，下半年車用晶片一緩解，相關車用族群將出現拉貨潮，像是貿聯、廣華、胡連、為升12月營收皆創下新高，指數去年大漲3486點，但上述個股去年不但沒有漲到甚至下跌，今年有望接棒成為主流。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1472期】

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抱股過年 首選是誰？

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