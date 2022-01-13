抱股過年 電子股營收創高且股價位階低為首選

【撰文／陳子榕】

2021年台股漲幅名列前茅，優於亞洲股市，具有基本面強勁的支撐，企業獲利大幅成長，上市櫃公司創下新紀錄，2021年12月營收4.06兆，月增4.7%、年增12%，2021年全年營收40.9兆元，年增16.2%，全年營收創新高公司達680家，史上最多，這就是台股能持佔穩萬八的理由，而即將進入農曆年，本次假期比以往都長，在美國FED升息以及台灣新冠肺炎疫情有破口的狀況下，盤勢相當震盪，要能安心抱股過年的標的，勢必以業績為主，12月營收創高股仍是最佳首選。

電子股營收創高且股價位階低為首選

2021年因為疫情加速數位轉型，引爆半導體需求，再加上缺料、塞港等因素，帶動半導體上中下游公司的業績全面大好，股價雨露均霑、百花齊放，幾乎漲幅都有一倍以上，但也因為股價已經來到高基期，除了有籌碼凌亂的問題外，一有風吹草動就容易回檔，因此選股方向要以位階低檔還沒大漲的個股為主。

散熱廠雙鴻(3324)12月營收創下歷史新高15.1億，月增1.8%、年增19%，2021年營收倒吃甘蔗，2022年4大產品線全面齊揚，伺服器方面，氣冷與水冷解決方案更獲得AMD新一代5奈米製程伺服器，光AMD今年的下單量比去年倍增，也正式通過Intel新一代伺服器平台Eagle Stream認證，獲得Intel指定採用。過去雙鴻因VC熱導管在手機市場大放異彩而成長，去年中國至惠手機銷售差，今年隨著非蘋手機品牌廠計畫陸續導入VC，今年3月月產能將回升至500~600萬台水準，並且手機設備折舊採加速折舊法，已陸續攤提完畢，折舊會下降30%，大幅進低成本。後疫情時代，筆電已經變成剛性需求，對於功耗跟瓦數的要求會讓ASP提升，以及影像處理所需的顯示卡同樣在電競、挖礦熱潮延續，今年電競會大於商用筆電，VC滲透率從20%上升到40%，另外還有Apple跟DELL的貢獻，手機+PC、NB領域今年將比去年大幅成長。車用領域布局4年多，正將逐步發酵，目前至少有10幾個案子在進行，配合國內車用電子廠參與車機、產品設計，而目前車用散熱主要由中國、泰國廠出貨，車用產品今年逐季成長。過去雙鴻單靠VC導入三星手機，股價就創下天價265.5元，今年4大產品爆發，要過天價不是難事，股價突破年線翻多，投信買超。