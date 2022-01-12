投資總鋪師：FED鷹派升息的操作策略

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，通膨壓力升溫，FED升息時間恐怕更快、次數也更多，科技股對於利率敏感，加上去年漲幅較大、基期高，股價調整力道就比較強。

從去年底開始，中小電子就領先拉回修正，大盤強勢資金點火台積電(2330-TW)等去年漲幅相對落後大盤的權值股，所以只看大盤會失真。

櫃買指數已跌回季線，不過升息真的會讓科技股走空嗎？上一次FED啟動升息循環，是從2015年底開始第一次升息，2016年美股不但沒有被升息利空打趴，道瓊全年還上漲了13.4％、那斯達克漲7.5％、費半指數甚至大漲36.6％，原因是經濟成長強過於升息所提高的資金成本，台股與美股連動，所以最近中小電子股的拉回充其量是去年漲多後的修正。

元宇宙、第三代半導體等去年漲幅較多，但想像空間大於實質業績的股票，本益比調整在所難免，所謂漲時重勢、跌時重質，IC設計是電子股裡面毛利率最高、業績也最突出的族群，所以股王、股后矽力-KY(6415-TW)、信驊(5274-TW)都是IC設計，但最近股價急跌，也拖累IC設計，不分業績強弱，全面回檔，短線不少業績股例如亞信(3169-TW)、天鈺(4961-TW)跌破季線，已經反應過度。

例如亞信乙太網路控制晶片在工業物聯網上大幅應用，去年營收年增8成，比集團母公司聯發科營收年增5成還要強，今年業績續旺，EPS上看10元，最近跌到200元出頭，本益比修正到只剩下20倍，在IC設計中不乏40倍～50倍的同業，亞信本益比已大幅修正。

而天鈺估計去年EPS約36元，面板景氣本季可望落底，各式驅動IC需求暢旺，今年EPS上看45元，本益比更是低到只有個位數，這一波急跌是佈局今年後面電子行情的機會。

萬寶投顧王榮旭表示，而短線行情修正未結束之前，資金將轉向兩種股票。

第一種是高殖利率股，例如金融股去年受惠股債市場，富邦金(2881-TW)及國泰金(2882-TW)公布去年EPS分別達到12.49元及10.32元，去年富邦金及國泰金配息率各35％及46％，假設今年配息率與去年相當，將分別配息4.37元及4.7元，目前股價殖利率就達到5.49％及7.2％，遠高於現在的美債殖利率1.8％，成為短線資金的避風港。

另一種選股策略是去年漲幅落後大盤，但今年獲利將比去年大幅成長的轉機股。例如前期專欄推介的MiniLED大漲，富采(3714-TW)去年初重新掛牌之後，股價整理接近一年，而隨著MiniLED滲透率提高，預估富采今年EPS將從去年的3.7元提高到5元，最近股價補漲也帶動MiniLED族群，泰鼎-KY(4927-TW)、台表科(6278-TW)及惠特(6706-TW)身價水漲船高。

而太陽能也是去年沒漲到，但今年業績成長力道強勁的一群，例如安集(6477-TW)去年不但沒漲到，還倒跌將近三成，去年因為上游矽材料漲價，產品漲幅未足額反映成本，導致去年前三季EPS只有0.86元，不過今年中國矽材料價格已經調降，且國內太陽能躉售定價調高，利差擴大，估計安集EPS將挑戰3元，比去年獲利大幅成長。

而太陽能模組大廠元晶(6443-TW)去年股價一整年才漲不到2％，遠遠落後大盤，估計去年營運可能小幅虧損，不過今年訂單滿載，受惠政策加速綠電的佈建，太陽能安裝量將高於去年。另外，美系客戶、低軌衛星及屋頂太陽能今年也開始出貨，估計今年營運將由虧轉盈，EPS上看2元，轉機性非常高，而今年確定題材，將會延燒太陽能族群，後市相當值得留意。受限篇幅，還有更多的潛力股分析，我會在我的Line粉絲團，再跟讀者分享，歡迎免費加入。

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