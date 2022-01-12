疫情反撲 遠距商機 快速傳輸類股成長加速

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，週二(1/11)台股收18,288點，漲48點，成交量3,028億元。受到美股震盪影響，台股近期震盪大，但指數已經來到月線及萬八附近的強力支撐區，預估指數回檔空間有限，而從開春以來盤勢觀察，指數重要性已遠遠小於個股表現，因此目前在技術面維持多頭情況下，建議投資人聚焦在強勢族群個股，維持靈活操作。

晶圓雙雄台積電(2330-TW)、聯電(2303-TW)12月營收都已公布，不論單月營收、第四季、全年營收均創下新高，台積電2021全年營收1兆5,874.15億元，年增18.5％；聯電去年營收首次突破2千億元，達2,130.11億元，年增20.47％。聯電訂單已看至下半年，台積電更不用說，今年客戶預付款預估會衝破1,500億元創新高。

台積電、聯電今年產品報價都有上漲空間，加上元宇宙、電動車、5G、AI、HPC等新興多元應用暴增，以及全球Omicron疫情再點燃遠距、零接觸需求，晶圓雙雄未來營收獲利都十分看好，相關半導體族群同樣具備亮點。

設備廠京鼎(3413-TW)去年全年營收122.46億元創新高、EPS估達18元，京鼎除了擴充上海、昆山廠產能，竹南新廠第一季也開始試產，下半年放量貢獻營收，目前京鼎訂單已至6月底，預估今年營收雙位數成長，獲利挑戰2個股本。1/4為大家推薦京鼎，短線漲幅8％，京鼎股價在月線附近有撐，法人持續加碼，逢低都可以找買點。

驅動及電源管理IC廠天鈺(4961-TW)，受惠於大客戶元太(8069-TW)產能、出貨強勁，帶動天鈺ESL(電子貨價標籤)驅動IC出貨暴增，預估今年全球市佔率將從去年的20％拉高至30％。天鈺2020年營收首次突破百億元，2021年營收再翻倍達到228.68億元、EPS有望達30元。而近期小尺寸AMOLED驅動IC開始貢獻營收，加上TDDI出貨放量，今年第一季將會是史上最強的一季，全年營收將有雙位數成長。

本週重頭戲除了台積電法說，接下來台北國際電玩展(TGS)1/20也要登場，往年寒假和農曆年本來就是遊戲族群的旺季，今年增加了元宇宙、NFT題材助攻，加上國內本土疫情增加，都可望帶動宅在家的遊戲業績更加增溫。

遊戲商宇峻(3546-TW)旗下經典系列作品《幻想三國誌》已敲鑼打鼓推出，登上Steam平台，接下來《三國群英傳M》也有大改版，加上《永恆星語：燐光起源》亞洲版本，以及新春的兩款休閒娛樂遊戲，都可望業績大進補。2021/12/27我為大家推薦宇峻，股價創波段高點至104.5元，短線漲幅高達14％，這就是提前卡位的好果子。

萬寶投顧陳子榕指出，至目前為止，上市櫃2021年全年營收已經有355家改寫新猷，預估全年營收合計將能突破40兆元大關，獲利達4.2兆元新高，在基本面強勁支撐下，可選擇業績佳個股擇機佈局。

台積電(2330-TW)受惠全球晶片需求強勁，台積電12月、第四季、2021全年營收皆創新高，台積電本週法說預估釋放利多，未來3年資本支出有望從1,000億美元上調至1,080億美元，毛利率也可望守穩52％；今年第一季雖然工作天數較少，但在需求和漲價題材帶動下，第一季營收可望季增3％～5％，全年在HPC、5G、加密貨幣等需求催化下，成長速度將會高於2021年。

長科*(6548-TW)為導線架廠，2021年全年營收衝上127.92億元創歷史新高、年增32.2％、預估賺逾4個股本；目前長科*訂單能見度已至上半年，非QFN導線架的長約訂單更達2023年，加上報價調漲於今年第一季發酵，預估第一季表現淡季不淡，全年營收預計有雙位數百分比成長；長科*台灣新廠預定第三季完工，第四季試產，未來將有效快速提升長科*在導線架的市占率。

國巨(2327-TW)為被動元件大廠，2021年全年營收1,065.5億元，正式站上千億元大關，年增57％，營收連續三年正成長；被動元件市況後續可望回溫，加上近期合併奇力新大受市場青睞，法人近5個交易日買進逾8,500張，預估國巨在合併效應加持下，今年營收有望再創高達1,300億元，全年賺逾5個股本。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險