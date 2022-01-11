蔡明彰觀點：台積電護盤終極手段 提高股息

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，聯準會將升息縮表重創美股科技股，今年第一週，那斯達克大跌4.5％，為去年2月來單週最大跌幅，嗅覺敏感的對沖基金以十年來最快速度拋售科技股，台股外資的對沖基金比例較少，但不免減碼電子權值股及漲多中小電子。

外資聖誕到跨年累計回補買超台股1,380億元，已告一段落，估計在聯準會3月升息前，對台股將再度轉為賣超。為何聯準會升息縮表會打壓科技股？科技股以未來為基本面優勢，享有較高本益比，目前那斯達克本益比27倍，接近2000年網路泡沫水準，但升息縮表使科技成長性減弱，股價折現值減少，合理本益比開始向下修正。

再者，美國科技成長股過去二年的主要買盤來自聯準會印鈔，甚至歐洲及日本央行的QE也是動力，若歐洲、日本央行2022年轉為緊縮，是另一個黑天鵝。

歐元區去年12月CPI 5％，創30年新高，ECB勢必跟進FED，放棄通膨只是短暫而升息緊縮，台股電子股一向追隨美國科技股，估計在聯準會第一次升息前，目前跡象顯示較大機率會在3月中旬，台股整體電子股落入中期調整，電子股佔大盤市值55％，所以加權指數雖不排除農曆封關前再創新高點，但高於18,619點的幅度非常有限了。

由於台積電(2330-TW)佔台股權重29％，在本週四法說會前，利多未出盡前撐住大盤，去年7月所創的18,034點由過去的壓力變成支撐，不過本週三美國發布12月CPI，估7.1％，破7的恐怖通膨數據恐再重創美國科技股，通膨先行指標的10年期公債收益率，上週收在1.76％的2020年疫情以來最高，本週是否向2％邁進，成觀察焦點。

萬寶投顧蔡明彰強調，去年元月台積電股價創天價679元就漲不動，主因第一季法說對毛利率看法保守，只有50％水準。據悉，本週法說會對今年第一季財測樂觀，有機會上看53％，這應是台積電重大利多，照理股價可望突破679元，再寫下新天價。

但台積電是全球知名大型科技股，近八成持股是外資，必須受到10年期公債收益率的牽制，為什麼台積電去年元月679元高點後，沒有表現。當時台積電每季配息2.5元，全年股息共計10元，679元對應的股息殖利率僅1.5％，但當時通膨上升，10年期公債收益率在2月突破1.5％，3月最高來到1.75％，台積電股息殖利率低於10年期公債收益率，使外資賣超台積電。

後來台積電調高每季配息至每季2.75元，全年股息11元，目前10年期公債收益率1.76％，對應台積電合理價位625元，週一盤中低點627元相近，台積電反彈帶動大盤收紅，最怕本週CPI創高，10年期公債收益率若上升至1.8％，台積電合理價降至611元。

萬寶投顧蔡明彰強調，不少華爾街投行預測聯準會升息縮表，10年期公債收益率目標上看2％，當這個數據出現使台積電合理價位再降至550元，將來幾個月內發生這個情況是可能的。如果台積電季配息再調高至3元，全年12元，當10年期公債收益率來到2％，台積電合理價位會調高到600元，這是台積電護盤的終極手段。

聯準會升息縮表使資金乾坤大挪移，類股豬羊變色。講一個特殊現象，讓投資人有警覺。股票型基金績效今年大變化，大陸A股2022年第一週基金平均下跌4％，去年冠軍績效大漲120％，卻今年第一週狂跌12％，淪為全體基金倒數前三名，因為資金大挪移，去年大漲的半導體、新能源、鋰電等大跌。

台股今年第一週中小電子大跌，櫃買指數探季線支撐，去年平均績效逾40％的股票型基金，今年第一週重挫5％，而國內股票型基金8成壓在電子，去年認養中小型電子大獲全勝。

目前投信持股逾10％的中小電子，晶宏(3141-TW)、健策(3653-TW)、萬潤(6187-TW)、德微(3675-TW)、鈺太(6679-TW)、智原(3035-TW)、世芯-KY(3661-TW)、創惟(6104-TW)、強茂(2481-TW)、力旺(3529-TW)、紘康(6457-TW)、雍智科技(6683-TW)、合晶(6182-TW)、全新(2455-TW)等，這些中小電子絕大多數是真材實料，但問題股價漲太多，晶宏去年狂漲逾5倍，拿下台股漲幅第一名，因而承受獲利回吐賣壓，已經連二個交易日跌停。

重壓中小電子的投信目前有二個選擇，一是繼續抱牢中小電子股，但必須犧牲2～3個月的績效，二是換股操作，面板雙虎友達(2409-TW)、群創(3481-TW)12月營收持平，沒有明顯衰退，加上高殖利率護身，估計面板雙虎今年股息3元起跳，殖利率13～16％，將是10年期公債收益率的7倍，研判面板雙虎是投信未來的操作重點。

歷來聯準會升息縮表，股王第一張骨牌倒下，表示法人及大戶減碼，2011年縮表，當時股王宏達電(2498-TW)，自天價1,300元反轉。2015年12月升息，當時股王大立光(3008-TW)波段腰斬，這次股王是矽力-KY(6415-TW)，估今年股息14元，殖利率僅0.3％，近來股價破底，矽力-KY為首的千金雖有調節壓力，但中長期仍會回升。

比較危險是聯準會下半年縮表，導致市場去槓桿化，上市櫃公司畫大餅、講故事才是真正危險的股票，趁現在10年期公債收益率尚未突破2％，趕快抽身而退。

價值股代表的銀行股，2022年第一週勁揚5％，創歷年開盤最佳，本週摩根大通、花旗、富國銀行發布財報，預料交出不錯的成績單，價值股雖缺乏業績高速成長但穩定，價值股股價相對盈餘、淨值、股利便宜。

台股金控雖在股市的成長空間縮小，但債市高收益可彌補整體盈餘，延續去年來強勢，在第一季公告今年股利前，金融股成吸納最多資金的避風港，國泰金(2882-TW)、開發金(2883-TW)、玉山金(2884-TW)、中信金(2891-TW)為股價創新高指標。

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險