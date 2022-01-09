FED縮表 疫情再起干擾 遠距商機和快速傳輸商機再起

撰文/陳子榕

萬寶投顧陳子榕指出，美國聯準會(FED)提前升息縮表的消息一出，台股近二日又國內疫情升溫，台股早盤小紅開出後，賣壓湧現，儘管防疫概念股撐盤，但指數仍偏弱，台股週五(1/7)終場以18,169點作收，下跌198點，成交量3,268億元；本週下跌49點。台股創新高後拉回是常態，過去8,523漲至18,034點，也走創高拉回，整理後再創高的走勢，所以面對拉回，需常態看待，不需過度悲觀，趁拉回反而是留意好股票分批布局的時機。

預期聯準會今、明兩年各會升息3次，2024年再升息一次，升息過程中盤面大度幅震盪，不過科技業持續創新，建議可採分批布局，做為中長線的投資標的，電子族群仍是盤面重心。

今年開春以來漲最猛的都是大牛股，10檔當中就有7檔都是電子股，包括台積電(2330-TW)、大立光(3008-TW)、國巨(2327-TW)、台達電(2308-TW)、鴻海(2317-TW)、日月光投控(3711-TW)、南電(8046-TW)，因供應鏈的吃緊和科技的需求仍繼續，短線受升息或疫情干擾，不過從過去軌跡來看，往往提供低檔進場點。

市場幾乎已定調今年就是元宇宙的元年，美國消費電子大展CES上，許多業者紛紛推出元宇宙相關的硬體設施，包括感測器、IC晶片、VR頭戴裝置，在這股趨勢下，相關族群個股都有很好的業績展望。

聯發科(2454-TW)進軍元宇宙後，股價創下1,215元新高，聯發科本身不僅看好5G SoC動能強勁，其物聯網、PMIC(電源管理IC)、WiFi等也均維持成長態勢，執行長蔡力行看好聯發科在未來5年營運動能強近，持續朝向營收200億美元大關靠攏，推估今年可望賺進約6個股本。

MEMS廠鈺太(6679-TW)2021年合併營收27.35億元，年增44.1％，鈺太高毛利率產品出貨持續增加，TWS、TV、遊戲機產品也穩健成長，而另一項主力產品PIMC(電源管理IC)營收占比也可望由去年的6％大幅提升至11％，因此預估鈺太毛利率今年可望成長至42.8％，明年再成長至43.5％。12月鈺太股價還在整理階段，我就公開為大家推薦，股價果然很快就從380元漲到427.5元創新高，漲幅12％。

下週台積電要舉行法說，預估今年資本支出會暴增到420億美元，年增40％，外資從這一波上漲以來持續買進台積電逾118,000張，週四(1/6)雖稍微調節，但投信、自營商仍舊站在買方，八大官股買超第一名也是台積電1,779張，顯示市場仍舊看好台積電股價表現。

萬寶投顧陳子榕指出，此外，台灣12月出口規模預估有400～412億美元，而2021年全年出口規模則有望突破4,450億美元，創出口值新高，硬底子的實力，難怪外資去年大舉匯入資金高達210.5億美元，是12年來最大淨匯入，因此面對指數震盪，投資人應該更要把心穩住，跟上大盤節奏，就能收穫滿滿。

聯電(2303-TW)去年12月合併營收202.8億元，月增逾3.1％，年增32.6％；聯電估2022年12吋與8吋晶圓廠產能維持滿載，價格向上動能持續；受惠5G、電動車、物聯網等應用帶動結構性需求成長，年度營收年增幅將優於產業平均值，看好聯電在全面調漲代工價格，加上產線依舊滿載，單季業績表現有望更出色，挑戰續創新高。

天鈺(4961-TW)為鴻海旗下驅動及電源管理IC廠，去年第四季營收63億元，創歷史次高、全年營收228.68億元創歷史新高、年增110.09％，首度突破200億元大關，預估去年全年賺進3個股本；而今年第一季小尺寸AMOLED驅動IC將開始貢獻營收，加上TDDI出貨放量，第一季會是史上最強的一季，預估今年營收將有雙位數成長，再創新高。

智易(3596-TW)為網通廠，全球寬頻升級帶動下，智易5G FWA今年將真正放量，營收倍數以上成長；智易目前訂單滿手，為解決缺料，晶片商推出16奈米產品取代28奈米，測試完成即可出貨帶動第一季業績；易智去年EPS上看8.4元，穩居網通每股獲利王，今年營收有望突破400億元，維持雙位數成長，獲利也有望再締新猷。

當然，還有一些好股在指數高檔震盪下，極短線籌碼仍具優勢的好股，包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險