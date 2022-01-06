統振轉型金融科技 搶攻移工商機

【撰文／陳澤樂】

當初統振從代理電池起家，後來看好外籍移工的需求，和台灣大哥大合作預付卡之後，何明哲思考，電信業提供頻寬，而服務內容就是王，旗下轉投資數位點子本來想做新媒體，後來積極轉型到藝人經紀與演唱會，更在中國辦過五百、動力火車、SHE、蘇打綠等演唱會。

有一天何明哲的兒子找他去看演唱會，他一到現場發現是動漫演唱會，台下的粉絲手舞足蹈跟偶像互動，「以前我看真人的都沒有這麼多人！」在台灣辦過AIR SUPPLY、小甜甜布蘭妮演唱會，又在台灣辦了第一場日本虛擬偶像動漫演唱會。

從移工的日常生活出發 打造完整的服務體驗

統振看似多元的發展，何明哲說，其實就是從一般人最常接觸的產業、通路、文化這三大類延伸出去。因為做了電信與電池，再發展到數位內容，再從想做新媒體發展到演場會，再針對外籍移工做電信預付卡，為了順利攻下這塊市場，公司更特地先到雅加達機場開立預付卡門市，讓公司搶先贏得商機。而在經營了20年外籍移工市場後，公司發掘到移工匯款回家鄉的需求，因此進一步發展到移工小額匯兌業務，似乎也是合情合理，而未來公司也想藉由Q PAY的行動支付黏著力，發展適合在台灣工作的東南亞外籍勞工的電子商務，將每天台灣人使用的網購。

跨入金融科技，其實是一場烏龍

但當初統振跨入金融科技，其實是一個美麗的誤會。當時轉投資公司做模特兒生意，必須申請勞力仲介牌，結果員工跑錯單位，拿回來一看，申請到外籍移工仲介牌。「當時有這個牌，也不知道能做什麼。」，那時想說就擱在一旁，備而不用，沒想到如今卻成為統振的大轉機。

何明哲說，外籍移工要匯款，早期都是到印尼店、泰國店那種黑黑的地方去付款，因為銀行很難做這個生意，畢竟語言不同，要提供他們舒適信任的環境成本相當高，尤其像印尼人要匯印尼盾回去，銀行還沒有辦法結匯印尼盾，因為沒有準備部位。因此，當初央行為了解決外籍移工匯款問題，設立代理外籍移工薪資結匯申請辦法，讓有仲介牌的，可以透過合法管道協助外籍移工把錢匯出去。

當時統振因為針對外籍移工經營電信預付卡多年，很了解移工生態，比起在工廠上班的廠工，家庭看護因工作地點分散，且不方便外出，時常有移工傳LINE拜託他們的客服幫忙：「姊姊，你能不能幫我匯錢，我在家裡出不來」。何明哲說，很多移工也許住在田中間，又一個月沒放假，唯一可以匯款回東南亞老家的方法就是請假去火車站、到為東南亞服務的店面去匯錢。公司也因此靈機一動，有仲介牌可以做這個匯款業務，加上現在智慧型手機盛行，公司又預付卡網路業務，讓公司開始思考怎麼結合這一塊，做出更完整的服務來鞏固市場。

國內第一張「外籍移工國外小額匯兌業務營業許可證」

如果透過便利商店，就算在田中間，只要走出去都可以找到便利商店。於是統振開始設計流程，跟便利商店談合作。移工現在只要下載Q PAY APP，在APP上面選擇去哪個便利商店，在3小時之內去繳錢，遠在家鄉的親人幾分鐘之後就可以收到匯款。統振也在當地準備一個資金池，隨時應付匯兌需要。

目前在台灣的移工人數約70萬人，使用統振匯兌業務的會員約超過10萬人。進入沙盒實驗後，新電支條例7月上路，統振也在10月搶頭香，拿到第一張「外籍移工國外小額匯兌業務營業許可證」。潛在對手是電子支付業者，但沒有那麼容易。

何明哲說: 5種APP、5種不同語言要克服，也需要管理KNOW HOW，統振已經跑了2年半了，任何一個新進業者想要追上統振起碼要花5年時間。