晶鑽生醫、維格醫美攜手25家醫美診所 打造台灣最強醫美聯盟共創商機
【撰文／陳澤樂】
晶鑽生醫(6815)繼先前與維格醫美集團簽署產品銷售合作意向書後，25日雙方再度達成新合作協議，由晶鑽主導與維格、晶鑽時尚及好萊塢等台灣知名連鎖醫美集團，共達25家診所共同籌組策略聯盟，創造全台灣最大的醫美產業聯盟。
聯盟將透過共同採購、共同行銷與教育訓練提高國內醫美技術自主性，發揮群戰力，打造國內醫美科技國家隊，盼引領台灣醫美科技產業往高值服務及關鍵材料自主化，並邁向國際打世界盃。
維格位於台中南屯精華區的旗艦店25日盛大開幕，占地200坪，為台中最大規模醫美診所，晶鑽總經理謝佳憲受邀出席，並與維格董事長林銘德完成簽署最新合作協議。
謝佳憲表示，台灣醫美市場競爭激烈，關鍵原材料掌控在國際大廠手中，導致國內業者的營運與獲利空間長期遭到壓縮，而晶鑽長期致力技術自主研發，旗下的線雕線材「提美拉」，已是國內第一、也是唯一利用自主技術開發並取得TFDA第二等級醫療器材許可證之線材。未來，將代表聯盟內成員，透過集體力量降低採購成本，也將統籌相關教育訓練、認證及產品推廣，推動台灣醫美關鍵材料自主化。
晶鑽生醫(6815)公布11月營收6,381萬元，月增36.5%、年增125%，續創歷史新高；累計前11月營收3.43億元，年增26.4%，已經超越去年全年水準。
晶鑽生醫總經理謝佳憲表示，自國內疫情管制逐步解封以來，需求持續回溫，帶動營收自8月起逐月走高，受惠第四季傳統旺季與新品上市效應同步發酵，加上與維格醫美集團等25家醫美診所策略聯盟緊密合作，預期12月營收可望持續維持高檔水準，全年營收將改寫新高紀錄。
維格醫美董事長林銘德表示，顏值經濟的驅動下，台灣市場仍有相當大的發展空間，唯有透過同業合作取代競爭，才能真正幫助台灣醫美產業的長期發展 !
【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1471期】
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