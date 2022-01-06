快訊

確定第三劑疫苗間隔縮短為三個月 指揮中心這天公布適用對象

元月行情該押寶 元宇宙還是半導體族群 ？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／陳子榕】

週二(01/04)台股在台積電(2330)領軍下，指數收18,526點，漲255點，成交量3,251億元。2022開春後外資歸隊，台股量能立刻就站上3千億元以上大關，外資對台股不離不棄，連續9日買超金額已經超過千億元，說明外資相當看好台股元月行情，尤其新台幣持續走強，週一(1/3)一口氣升值5.8分，在股匯期貨同步力拱下，台股元月有望更上層樓，第一季挑戰19,000點機會大大增加。

外資長假結束後買超的第一名就是台積電(2330)，單日買超32,537張，三大法人合計買超35,831張。台積電股價週二收656元，持續挑戰前高679元，技術面已突破整理格局向上開展，預估下週台積電法說應該會帶來好消息，相關半導體族群股價十分值得期待，像是聯電(2303)、欣興(3037)、景碩(3189)、茂達(6138)、穎崴(6515)、天鈺(4961)、聯傑(3094)。

我之前多次分享茂達，股價在新春開盤當日創了新高286元，波段操作漲幅高達30%，茂達DDR5電源管理IC已打入英特爾供應鏈，而超微今年新一代PC將支援DDR5，茂達可望再啖大單，此外，茂達也持續開發ADSL/STB、遊戲機、家電新領域，旗下MiniLED區域調光、光學感測器今年也會放量出貨，業績將步步高升。

而近期市場亮點包括美國最大消費性電子大展(CES)登場，以及月底遊戲界盛會「台北國際電玩展」，兩者都聚焦在科技產業，因此電子股還是盤面主軸，尤其元宇宙題材發燒，國際科技巨擘勢必都將力拼在元宇宙題材上奪得發球權，像Meta今年打算推出新的VR頭戴裝置「ProjectCambria」，這是更進化的VR眼鏡，能夠把實體世界的影像帶入使用者的視野中，打破之前VR眼鏡只能沉浸影像的體驗。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1471期】

延伸閱讀

台股跌132點收18,367點 失守5日均線

台積電生態圈徹底研究

蘋果攻元宇宙？ 分析師：AR/MR頭戴裝置年底亮相

旺季加元宇宙題材助攻 辣椒、華義盤中漲停領遊戲股漲

相關新聞

統振轉型金融科技 搶攻移工商機

當初統振從代理電池起家，後來看好外籍移工的需求，和台灣大哥大合作預付卡之後，何明哲思考，電信業提供頻寬，而服務內容就是王，旗下轉投資數位點子本來想做新媒體

晶鑽生醫、維格醫美攜手25家醫美診所 打造台灣最強醫美聯盟共創商機

晶鑽生醫(6815)繼先前與維格醫美集團簽署產品銷售合作意向書後，25日雙方再度達成新合作協議，由晶鑽主導與維格、晶鑽時尚及好萊塢等台灣知名連鎖醫美集團

元月行情該押寶 元宇宙還是半導體族群 ？

週二(01/04)台股在台積電(2330)領軍下，指數收18,526點，漲255點，成交量3,251億元。2022開春後外資歸隊，台股量能立刻就站上3千億元以上大關，外資對台股不離不棄

車用電子漲勢再起 該選誰？

2021年晶圓代工產能供不應求，上半年車用晶片缺貨或缺料影響導致部分車款無法順利量產，電動車指標股特斯拉公布2021年Q4及全年交車量

美光挑戰新高 DRAM最壞已過

新年開盤以來，靠著台積電的強勁表現，台股不斷創下歷史新高，表現亮眼，但是對大部分的投資人來講，被市場稱為「拉積盤」的這種盤勢操作起來並不容易

外資回補潮啟動 該選誰？

今年加權指數靠護國神山一枝獨秀，外資自去年大賣台股五千億，指數不跌反漲3500點，外資不僅賣錯還嘎空手，2021年合計賣出台積電38.4萬張，外資自去年12/22連日回補

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。