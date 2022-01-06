元月行情該押寶 元宇宙還是半導體族群 ？

【撰文／陳子榕】

週二(01/04)台股在台積電(2330)領軍下，指數收18,526點，漲255點，成交量3,251億元。2022開春後外資歸隊，台股量能立刻就站上3千億元以上大關，外資對台股不離不棄，連續9日買超金額已經超過千億元，說明外資相當看好台股元月行情，尤其新台幣持續走強，週一(1/3)一口氣升值5.8分，在股匯期貨同步力拱下，台股元月有望更上層樓，第一季挑戰19,000點機會大大增加。

外資長假結束後買超的第一名就是台積電(2330)，單日買超32,537張，三大法人合計買超35,831張。台積電股價週二收656元，持續挑戰前高679元，技術面已突破整理格局向上開展，預估下週台積電法說應該會帶來好消息，相關半導體族群股價十分值得期待，像是聯電(2303)、欣興(3037)、景碩(3189)、茂達(6138)、穎崴(6515)、天鈺(4961)、聯傑(3094)。

我之前多次分享茂達，股價在新春開盤當日創了新高286元，波段操作漲幅高達30%，茂達DDR5電源管理IC已打入英特爾供應鏈，而超微今年新一代PC將支援DDR5，茂達可望再啖大單，此外，茂達也持續開發ADSL/STB、遊戲機、家電新領域，旗下MiniLED區域調光、光學感測器今年也會放量出貨，業績將步步高升。

而近期市場亮點包括美國最大消費性電子大展(CES)登場，以及月底遊戲界盛會「台北國際電玩展」，兩者都聚焦在科技產業，因此電子股還是盤面主軸，尤其元宇宙題材發燒，國際科技巨擘勢必都將力拼在元宇宙題材上奪得發球權，像Meta今年打算推出新的VR頭戴裝置「ProjectCambria」，這是更進化的VR眼鏡，能夠把實體世界的影像帶入使用者的視野中，打破之前VR眼鏡只能沉浸影像的體驗。