車用電子漲勢再起 該選誰？

【撰文／王榮旭】

2021年晶圓代工產能供不應求，上半年車用晶片缺貨或缺料影響導致部分車款無法順利量產，電動車指標股特斯拉公布2021年Q4及全年交車量，數據皆優於原先預期，Q4單季交車量來到30.86萬輛創下新高，帶動股價1/3單日大漲13.53%，有機會挑戰2021年11月高點，從特斯拉單季交車量創下新高來看，車用晶片已漸緩解，今年隨著晶片問題改善，加上政策補貼購置新能源車及廣設充電設施，未來新能源車款比重提升已是長線趨勢，相關車用電子及零組件有望雨露均霑。

受惠汽車市場回溫，國巨站穩五百大關

PCB廠敬鵬汽車板營收占比達八成，2018年因火災產能受影響，2020年5月營運谷底已過，加上火災保險已於2021年第三季認列完畢，今年在供應鏈改善下，公司樂觀看待車用成長，股價領先反映創下2020年以來波段新高。被動元件廠國巨自2018年起啟動大規模併購，繼併購美國KEMET、Pulse後，集團內部進行整併，2021年12月30日併入奇力新，國巨打造全方位被動元件產品線，電阻、電容、電感等被動元件提供完整解決方案，加上與鴻海雙方策略結盟，國巨、凱美獲優先採購，國巨目前車用佔比約兩成，將來車電相關應用穩定成長2~3成， 1/4跳空上漲8%站上年線，突破500元大關，今年獲利上看50元，本益比僅10倍相對低估，加上2021年大盤大漲23%，國巨股價沒漲到反而跌7.4%，今年隨著車用比重成長，股價有望落後補漲。