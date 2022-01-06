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美光挑戰新高 DRAM最壞已過

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／張文赫】

新年開盤以來，靠著台積電的強勁表現，台股不斷創下歷史新高，表現亮眼，但是對大部分的投資人來講，被市場稱為「拉積盤」的這種盤勢操作起來並不容易，看起來指數大漲，外資大買權值股，但是內資卻趁著盤勢大漲出脫手中的持股，加上農曆年前的金主結帳效應，很容易賺了指數陪了價差，在這樣的盤勢中，找一些股價經過整理，跟著法人布局的個股相對比較有上漲的空間。

美光股價即將挑戰新高

在去年底美國dram大廠美光科技展望優於預期，記憶體與儲存需求相當廣泛，美光預期這種趨勢將在未來幾年持續，主要得歸功於人工智慧、5G和電動車等應用情境。另外，元宇宙大量使用記憶體與儲存、將為美光提供更多機會。在5G、AI以及EV應用等強勁長線趨勢帶動，美光可望在2022會計年度繳出破紀錄的營收與獲利。美光股價非常逼近歷史高點96.96美元。

記憶體報價農曆年後即將反彈

DRAM現貨價在經過近半年的盤跌後，近期有止跌回彈的趨勢，主要是在中國農曆年前，下游貿易商或通路商預先備一些存貨；由於第一季為傳統淡季，市調機構預期第一季DRAM合約價續跌，隨著農曆年後需求回溫，市場預期第二季合約價可望正式止跌回升。

南亞科為台塑集團底下的轉投資公司，和美光策略聯盟，早在多年前已把重心由標準型轉為利基型產品，10奈米世代開發已有進展，往下世代DDR5前進，為先進技術代表。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1471期】

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