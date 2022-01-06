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確定第三劑疫苗間隔縮短為三個月 指揮中心這天公布適用對象

外資回補潮啟動 該選誰？

聯合新聞網 / 萬寶週刊

【撰文／王榮旭】

今年加權指數靠護國神山一枝獨秀，外資自去年大賣台股五千億，指數不跌反漲3500點，外資不僅賣錯還嘎空手，2021年合計賣出台積電38.4萬張，外資自去年12/22連日回補，統計至今年1/4合計回補10.7萬張。 1/13台積電法說會行情提前開跑，去年12月營收可望再創高，今年擴大資本支出，晶圓代工漲價有助提升整體毛利率，2021年元月台積電僅花半個月時間就從500元漲到679元，族群出現良性輪漲行情，經過一年時間打底，台積電同樣短短數日從595元大漲至656元，今年是否有機會複製去年走勢值得期待。

聯發科創高，旗下亞信成長力道更強

指數突破萬八大關後一路狂衝，短短數日大漲千點，指數能創高就是多頭，我認為行情不會全部聚焦在同一檔股票身上，像是台積電相關供應鏈，設備股帆宣、辛耘、日揚、信紘科、家登近期股價皆創下波段新高，上游IC設計投片量多代表今年業績好，多期推介的IC股王聯發科持續看好，5G旗艦新晶片天璣9000搶攻5G手機市場，今年開始將逐步放量，Q1營收不亞於去年Q4營收淡季不淡，今年EPS估75元，本益比僅15～16倍相對低，股價近期創下歷史新高到1215元，在外資、投信法人持續加碼下，行情持續看好。聯發科旗下亞信(3169)亦可留意，營收至今已連7月創高，12月營收持續看旺，成長力道更勝母公司，加上元宇宙元年想像空間大，股價自12月創高299.5元後高姿態整理，隨時再攻。

【全文詳情及圖表 請見完整內容《萬寶週刊》【1471期】

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