指數上萬八 主流易位？

【撰文／黃清照】

台股大型權值股表態，指數越過萬八，多頭火種正式點燃，權值電子股台積電、聯發科、鴻海、大立光皆創下近期波段新高，尤其以聯發科姿態最高，領先突破4月高點持續創高，IC股王聯發科2021年全年獲利上看75元，歷史新高價1215元換算本益比才16倍，反觀其他高價IC設計本益比動輒40~50倍以上，聯發科帶頭領漲，帶動低本益比IC設計，像聯詠、矽創、義隆、聯陽、晶豪科本益比都低於十倍以下皆可留意，指數短短數日便大漲千點，但都漲權值股投資人看得到吃不到，指數高檔震盪，高檔股主力易逢高獲利了結，資金轉進低估股，此波行情主流易位投資人須好好把握。

九齊12月營收續創新高

2021年晶圓代工產能吃緊，缺貨漲價已是常態，估計今年仍難以緩解，8吋及12吋等晶圓製造產能皆供給緊張，且隨著2021年晶圓代工廠數度調漲報價，加上MCU供給吃緊，九齊亦得以轉嫁增加成本給予客戶，營運繳出亮眼成績單，MCU廠九齊(6494)2021年毛利率逐季成長，Q2毛利率突破5成，Q3毛利率更是衝到58%，Q3單季獲利達5.33元超過半個股本。