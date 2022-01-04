〈投資總鋪師〉台積電勢不可擋 元月效應電子成主流

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，2022年台股開紅盤日大盤收紅是好兆頭，可惜扣除台積電上漲貢獻的點數，大盤今天是下跌百點以上。台積電(2330-TW)一枝獨秀的拉積盤再現，大盤創高但個股卻是跌多漲少，中小股逢高獲利賣壓出籠，櫃買收黑下跌近1%。整體來看，大盤能創高就是多頭，輪漲也是多頭的特徵，台積電已經接近一年沒漲，1月13日法說會登場前外資持續買超，法說會行情正提前啟動。

下半周CES消費電子展開跑，電子熱度被炒高，元月行情中小電子主流並沒有變，台積電勢不可擋，預告晶圓代工營收及毛利率今年再飆高。上周分析半導體材料設備供應鏈跟著吃香喝辣，家登(3680-TW)與帆宣(6196-TW)今年獲利皆挑戰一個股本，股價最近都創下波段高點，設備股掀起比價效應。樺漢(6414-TW)今年EPS上看14~16元，股價也往250元靠攏；京鼎(3413-TW)估今年EPS 20元，獲利比樺漢高出不少，股價卻比樺漢低，實在委屈。

資本支出增加是台積電法說會的重點，但設備股短線漲多進入震盪，台積電晶圓代工產能持續供不應求，代表IC設計積極投片。聯發科(2454-TW)擁有台積電產能支援，高階5G晶片出貨，第一季營收可望比去年第四季成長，打敗淡季魔咒。

萬寶投顧王榮旭認為，聯發科拉回就是找機會，估計今年EPS上看75元，本益比約15~16倍，在千元俱樂部中本益比最低。而11檔千元高價股中，有過半以上是IC設計，是電子股比價空間最大的次族群。

本周將迎接CES展，這次因疫情導致元宇宙商機更受矚目。元宇宙精神指標宏達電(2498-TW)以盤代跌整理姿態高，有機會再啟動第二波行情。元宇宙概念股股性最活潑的台亞(2340-YW)與亞信(3169-TW)近日量縮拉回，但籌碼並未遭主力大量調節，後市值得追蹤。

CES展另一個焦點是mini LED，在蘋果與三星兩大品牌廠導入之後，今年滲透率將大幅提升。國內主要供應鏈富采(3714-TW)、台表科(6278-TW)、惠特(6706-TW)及泰鼎-KY(4927-TW)今年獲利將飆高，股價必然提前反應。

供應mini LED晶粒的富采今年EPS上看4~5元，本益比約16~18倍，這不是最低的；SMT打線大廠台表科，受惠蘋果mini LED機種放量，今年EPS上看14元，本益比不到10倍，最近股價底部越墊越高。

而mini LED設備供應商惠特的EPS逐年跳升，前年EPS僅5.12元，去年EPS估為14元，今年挑戰18~20元，本益比也僅約11~13倍，整理姿態很高，蓄勢隨時再發動攻勢。

泰鼎是三星mini LED電視背光源板供應商，今年新產能大量開出，獲利也是三級跳，前年EPS 6.3元，估計去年達7.1元，今年EPS將上看14元，本益比也在10倍以下，股價持續創高上檔無壓。

除了mini LED之外，泰鼎的另一個重要產品電子板訂單也相當強勁，今年車用市場復甦，除了傳統車廠，電子大廠如鴻海，也全力衝刺電動車量產。鴻海旗下IC設計大廠天鈺(4961-TW)供應電動車關鍵IC，今年包括OLED、電子書、電子標籤等驅動IC，業績動能強勁，估計今年EPS上看45~50元，是驅動IC族群中中本益比最低的。

萬寶投顧王榮旭指出，本周五友達旗下驅動IC廠瑞鼎(3592-TW)即將掛牌上市，今年EPS上看60元，興櫃參考價已經達到580元，本益比長期都低於10倍的驅動IC族群，估計將會掀起比價行情。去年下半年之後，股價已經整理需求的驅動IC也該是時候表態了。受限篇幅，還有更多潛力股分析，歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團，可獲更多資訊分享。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險