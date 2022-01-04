蔡明彰觀點：台積電低基期個人秀 資金排擠的實與虛

撰文/蔡明彰

萬寶投顧蔡明彰強調，台股2022年面臨最大問題是高基期的股價，已連續三年大漲，每年逾20％漲幅，自2019年複利計算，台股這三年共計大漲87％，如此豐富的投資報酬率將使得投資人在2022年第一季再加碼追價的意願減弱。

2021年國內股票型基金平均績效高達40％，將有不小贖回的壓力，不過現在還不是內資獲利了結的時候，因為外資去年賣超4,600億元，錯過台股大漲3,000點的行情，被迫認錯回補。

外資去年賣超台積電(2330-TW)38萬張加上台積電2020年大漲60％的基期墊高，使得台積電去年僅上漲18％，沒有打敗大盤的漲幅24％，於是現在外資鎖定台積電回補，有操作空間。

週一2022年元旦開紅盤，大盤雖再創歷史新高，但扣除台積電實際是下跌，初步顯示內資沒有跟進追價，反而調節部分持股，這完全是台股高基期的現象。

萬寶投顧蔡明彰強調，看來元月效應有可能是台積電的個人秀，外資預估台積電第一季營收季增3.7％，2022年營收成長26％，毛利率上升至53％，3奈米製程蘋果、英特爾是第一波客戶，台積電再度應證晶圓代工技術獨霸全球。

台積電在1月13日召開法說會前，利多題材不斷，最主要股價去年漲幅不大，利多容易發酵，估計外資會將台積電目標價再調高，發動法說會行情。

然而現在台股處於高基期，台積電上漲，反而不少個股賺指數、賠差價，例如同為晶圓雙雄的聯電(2303-TW)去年漲幅41％，績效是台積電的2倍多，週一收黑。不可能晶圓代工的景氣，台積電看好，聯電看壞，唯一的理由是聯電漲多了。

聯發科(2454-TW)市值僅次於台積電，為台股第二大，今年EPS估70元、本益比16倍，比台積電的23倍更低，但週一也收跌，因為聯發科去年大漲63％，台股千金去年績效最差是昔日股王大立光(3008-TW)逆勢下跌23％，下跌背景是手機高階鏡頭升級有限，使大立光去年EPS估140元，較前年衰退23％，但週一大立光上漲幅度在千金股第二名，又是股價基期的問題。

萬寶投顧蔡明彰強調，更明顯的基期問題出現在台積電供應鏈，照理台積電全球建廠、擴廠，供應鏈要一起漲，但封關前，辛耘(3583-TW)、帆宣(6196-TW)、京鼎(3413-TW)、中砂(1560-TW)已上漲，辛耘一週更大漲32％，基期太高使元旦開紅盤沒有慶祝行情，台積電吸金效應也衝擊去年大漲170％的航運股，週一貨櫃三雄、航空雙雄全面收黑。

貨櫃輪指數SCFI去年封關再創歷史新高，客戶首次簽訂三年長約，表示貨櫃三雄2022年比去年更好，但這些利多都被股價高基期所稀釋了。

不過，去年貨櫃三雄估計長榮(2603-TW)稅後盈餘2,300億元、陽明(2609-TW)1,500億元、萬海(2615-TW)970億元，共計近5,000億元，比台積電估計稅後盈餘6,000億元只少1,000億元。

對比聯電去年盈餘估540億元，世界(5347-TW)估120億元，甚至聯發科估1,060億元，與台積電的盈餘6,000億元，差距還很大，台積電效應不該排擠貨櫃三雄，研判台積電法說行情達到高峰，外資回補滿足，貨櫃三雄就會報復性反彈。

因為台積電股利透明化，大致就是一季配息2.75元，一年11元，但貨櫃三雄今年股利有很大想像空間，長榮發放40個月年終獎金，不可能獨厚員工，對股東苛刻。以前一年配息率50％估算，今年至少要發放22元股息才對得起股東，因為過去8年有5年，長榮沒有發放股利。如果長榮發放22元股息，現在股價被台積電排擠而下跌，使殖利率上升至16％，將是台積電的殖利率10倍，長榮跌下去有承接買盤。

萬寶投顧蔡明彰強調，再看週一有交易的香港股市，在港股掛牌的中遠海控，盤中大漲6％，突破近一月盤整區，預告週二開市的陸股的中遠海控也會大漲，香港本地最大貨櫃輪東方海外國際更是盤中勁揚，創歷史新高。

不可能同是貨櫃輪，只有台股貨櫃三雄股價下跌，攤開長榮的大股東名單，巴拿馬商長榮7.4％、長榮國際4.96％的長榮集團是最大股東，張家兄弟中，若今年長榮發放22元股息，張國華持股6.04％，約32萬張，可得到70億元股息，將超越鴻海(2317-TW)郭董，成台股股息收入最高個人。結論是長榮高層若決定高股息政策，對股東好，也對自己有利。

而CES展，不少大咖缺席，英特爾、微軟、谷歌等，但今年首次列入NFT，又1月20日舉辦台北國際電玩展，使遊戲NFT有機會成為2022年元月意外黑馬。

NFT說穿了就是資金氾濫的市場炒作，通常要有名人、明星光環加持，周杰倫秀出收到的NFT禮物，同時相關網站開始限量銷售該NFT產品，NFT是區塊鏈衍生出來的概念，與藝術品結合後，身價大漲。

去年NFT爆炸性成長，今年再漲的可能性極大，但風險存在，本業光碟片的中環(2323-TW)表示跨入NFT，無視基本面不佳，連拉三支漲停。另一家光碟片大廠錸德(2349-TW)沒漲，因為沒有切入NFT。

歐買尬(3687-TW)是最早跨入NFT的遊戲股，從107.5元漲到199元，一個月內漲85％，接著辣椒(4946-TW)也要發行NFT產品，週一漲停。

但聯準會今年升息，NFT潮水退去，相關炒作股必然大跌，倒是寒假、春節旺季即將來臨，遊戲本業成長的智冠(5478-TW)、宇峻(3546-TW)本益比15倍，風險較不大。

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險