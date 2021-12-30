投資總鋪師：押寶元月行情 選設備股還是IC設計？

撰文/王榮旭

萬寶投顧王榮旭表示，台幣強勢升值，11月外資匯入大筆資金，在年底轉投台股，大買台積電、聯電、國泰金、富邦金等權值股，推升大盤再創歷史新高，台股成為全球最強股市。這波多頭攻勢可望延續到2022年第一季，尤其台積電效應將擴大到中小型電子股。過去經驗，元月向來屬中小型電子就最會漲，這次大盤在年底前拉高，元旦過後資金回流成交量放大，元月行情就很值得期待。

元旦開紅盤後，將先迎來12月營收的公布、CES展及台積電法說會，外資捨不得放假，已經提前卡位台積電法說行情，依台積電(2330-TW)2021年第四季財測，12月營收將會落在1500億上下，有機會再創新高。而晶圓代工產能吃緊將延續到2022年，台積電日前才宣布到高雄設廠，如今又傳出2奈米廠鎖定在台中，估計台積電未來3年將投入逾千億美元擴廠，半導體設備股跟著吃香喝辣。

萬寶投顧王榮旭指出，過去冷門的化工股，如今因為台積電等晶圓廠產而成為熱門族群。三福化(4755-TW)發展顯影劑回收再利用的新產品成長潛力道大，因為台積電南京廠也已導入顯影劑回收技術。

受惠面板及半導體景氣走揚，三福化今、明年EPS分別上看6.5元及10元，股價在12月以來已經狂飆了122%；另一檔台積電化學品供應商勝一(1773-TW)在台積電許多製程中，是電子級溶劑獨家的供應商，今明年EPS不輸三福化，今日補漲威力也不小。化工股比價效應擴大，較低價的永光(1711-TW)與長興(1717-TW)開始動了，後市也可以留意。

台積電設備股家登(3680-TW)與帆宣(6196-TW)整理一段時間後，在中砂(1560-TW)法說後大漲，也被點燃起新一波行情。無塵室大廠帆宣成長性與半導體產業同向，訂單能見度高，目前在手訂單已經達到508億，且持續增加之中，估計今、明年EPS分別為8元及12元，股價在150元附近整理一個多月，今日帶量長紅突破，籌碼換手完成，應該還有高點。而帆宣股價再創新高之後，打出六個月中期底部的京鼎(3413-TW)也值得追蹤。

鴻海集團旗下的京鼎是國際大廠應用材料的半導體設備代工廠，應材是全球半導體設備龍頭，2021年業績大幅成長，估計京鼎今、明年EPS上看18元及20元。應材積壓的訂單已經高達118億美元，所以京鼎2022年業績將會更好，獲利也水漲船高，但股價尚未創新高，本益比也只有13倍，可望補漲。

另外，台積電大擴廠代表IC設計訂單源源不絕，所以晶圓產能供不應求。台股的股王、股后矽力-KY(6415-TW)與信驊(5274-TW)都是IC設計廠，就可以看出IC設計的業績有多好。

萬寶投顧王榮旭強調，隨著股王、股后股價再創新天價，11月以來專欄多次提醒讀者的聯發科(2454-TW)也從當時的950元漲到1200元，創下歷史新高。但2022年EPS上看75元，目前本益比仍然僅16倍，還是低估，2022年還有高點。

聯發科集團旗下的亞信(3169-TW)乙泰網路晶片需求強勁，估計2021年營收年增率高達近9成，2022年元宇宙需求爆發，乙太網路晶片恐怕會更缺，短線漲多拉回可以尋找機會。

茂達(6138-TW)搭上DDR5高速傳輸商機，2022年EPS上看14~16元，股價再創新高至285元；如此一來，天鈺(4961-TW)就顯得低估，因為天鈺驅動IC明年可望再調漲售價，包括電子標籤驅動IC需求也都相當強勁，面板產業也可望從2022年第一季之後開始復甦，天鈺EPS上看45~50元，股價卻輸茂達，未來補漲空間大。

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