元宇宙經濟起飛這類股具漲相？

【撰文／陳子榕】

年底封關在即台股大報喜，指數盤中最高18,197點，終場週二(12/28)加權指數收18,196點，漲147點，成交量2,593億元，收高。外資近五個交易日現貨已經買超逾500億元，如果大家還記得的話，外資去年也是在12月中旬開始加碼台股約一個月，指數當時從12/15的波段低點14,053點一路漲至今年1/21的16,238點，一個月的時間台股足足漲了2,185點，外資在那一個月的期間買進台股1,130億元，今年有沒有機會複製這樣的模式呢？

有人認為大盤現在缺量，但去年的此時大盤成交量也在2,500億元左右，直到新年假期結束外資歸隊，量能才整個放大，目前台股氛圍偏向樂觀，瑞銀、匯豐等外資看好台股企業獲利持續成長，已喊出台股上萬九，內資法人更上看21,000點，對指數的樂觀期待，若再搭配選擇對的股票和進場點，投資就能大豐收。

我在近期文章一直告訴大家，元宇宙、NFT發展腳步會越來越快，虛擬實境應用內容市場規模預估今年達21.6億美元，2025年提高至83.1億美元，但虛擬世界的發展還必須仰賴現實世界的科技支持，面對不斷浮出的新應用，半導體族群營運持續看好。IC設計龍頭聯發科(2454)近日盤中成功站上前高1,185元，帶領台股指數衝新高，法人持續偏多買進，就是宣告著IC族群的強勢發動。

IC封測廠穎崴(6515)，客戶群囊括美系處理器大廠、封測及晶圓代工龍頭，國外客戶營收佔比逾8成，穎崴主要布局半導體高階邏輯晶片測試座(testsocket)、高階老化測試座(burn-insocket)、晶圓測試垂直探針卡(verticalprobecard)等，目前先進製程測試的營收占比逾6成、老化測試3成。