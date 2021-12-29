元月行情 不能錯過的低價轉機股

【撰文／王榮旭】

大盤指數突破7月高點18034再創新天價，外資今年前3Q大賣台股5000多億，直到年底才回補點火台積電、聯發科等權值股拚績效，估計得等元旦過後內資重新回流，成交量放大才能迎接真正的中小股元月行情，年底除外資買超的權值股外，有些特定主力點火平時無量的低價股，東漲一檔西漲一檔，這種零星點火的方式，主力很快就轉手獲利了結，看得到吃不到，此時若要布局抱股過年標的，我認為還是要選擇具備低價、低本益比且高轉機股，如過去多次推介的DRAM、面板、航空族群，名門大戶量大好進好出。

美光挑戰前高，DRAM族群落後補漲

國外DRAM大廠領漲，先前提到美光已突破下降趨勢線走出多頭，股價10月低點65.67元落底後，近期已漲到95元接近前波高點96.96元，波段漲幅近5成，韓國海力士自90500低點反彈最高到130000，漲幅亦超過四成，過去提到明年第三季後價格望反轉向上，看法維持不變，但中國西安疫情升溫導致封城，倘若封城時間短對基本面影響不大，封城時間若是拉長，將有助DRAM價格提前落底。國內指標股南亞科自10月落底，股價自59.4元大漲80元，波段大漲三成後進入整理，華邦電(2344)低點23.75元漲至33.15元，儘管漲幅已達四成，投信、外資籌碼仍未鬆動，近期維持小量加碼，外資自11月起買進3.4萬張，投信則大買7.3萬張，面對後摩爾時代，異質整合趨勢逐漸發酵，對於利基型DRAM需求將大幅提升，法人同樣看好明年趨勢，股價近期均線糾結是低檔好買點。